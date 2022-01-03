Le Figaro: с Триумфальной арки в Париже убрали флаг ЕС после возмущения общественности

Флаг Евросоюза, установленный внутри Триумфальной арки в честь начала президентства Франции в Европейском союзе, поспешно убрали после возмущения общественности, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, французов возмутило, что возле памятника был установлен только европейский флаг, а не флаги ЕС и Франции вместе. Тем временем Елисейский дворец отрицает факт преждевременного демонтажа флага и утверждает, что его сняли в заранее предусмотренный срок, передаёт газета.

Гигантский флаг Евросоюза, установленный внутри Триумфальной арки с целью отпраздновать начало президентства Франции в Европейском союзе с 1 января 2022 года, стал для французов «знаменем раздора», пишет Le Figaro. Как поясняет издание, размещение возле монумента только европейского флага без национального флага Франции возмутило многих интернет-пользователей, к которым вскоре присоединились все правые кандидаты на пост президента страны.

Как отмечает газета, в субботу вечером, после дня, отмеченного бурной полемикой, европейский флаг всё ещё развевался возле памятника, а яркие прожекторы расцвечивали самую знаменитую арку Франции в голубые цвета Европы. Однако утром в воскресенье парижане обнаружили, что флаг ночью был снят.

Был ли флаг поспешно удалён из-за разногласий, задаётся вопросом издание. Елисейский дворец отрицает, что полотно было снят преждевременно, и заверяет, что его размещение в Триумфальной арке было запланировано только на дни с 31 декабря по 1 января. Тем временем памятник будет продолжать расцвечиваться в цвета Европы в течение недели, как и несколько других достопримечательностей столицы. При этом в субботу государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон заявлял, что европейский флаг будет убран через «несколько дней», а французский флаг, «очевидно, возвращён», подчёркивает газета.

Как сообщается, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен приветствовала в Twitter «прекрасную патриотическую победу на заре 2022 года», заявив, что «правительство было вынуждено снять флаг». Накануне она объявила о своём намерении подать жалобу в Государственный совет и потребовать отмены решения об установке флага по решению суда.