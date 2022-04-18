ERR: вандалы повредили статую Бронзового солдата на военном кладбище в Таллине

Вандалы 12 апреля повредили статую Бронзового солдата на военном кладбище в Таллине, однако известно об этом стало только сегодня. Как сообщает ERR, полиция возбудила уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших». Правоохранители заявили, что собирают улики и сделают всё возможное для поиска злоумышленников.

На прошлой неделе вандалы повредили статую Бронзового солдата на военном кладбище в Таллине, однако известно об этом стало только 18 апреля. Как передаёт ERR, полиция возбудила уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».

«Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что был повреждён орден на груди Бронзового солдата. Записи камер видеонаблюдения показали, что акт вандализма был совершён поздно вечером 12 апреля», — сообщил журналистам оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

По его словам, полиция сейчас собирает улики и сделает всё возможное, чтобы как можно быстрее установить личность вандала и привлечь его к ответственности.

«Свои настроения можно выражать законным и цивилизованным способом, но устраивать акт вандализма в отношении памятника — точно не подходящий для этого способ. В данном случае речь идёт о преступлении», — добавил Ару.