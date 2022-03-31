Global Times: запрет на букву «Z» — Запад слишком далеко зашёл в своей русофобии

На фоне украинского конфликта русофобия Запада поднялась до уровня помешательства, утверждает на страницах Global Times китайский аналитик Чжан Тэнцзюнь. По его словам, запреты на публичную демонстрацию буквы «Z», ставшей символом сторонников России, никак не повлияют на текущую ситуацию, а Европе надо бороться с антироссийскими настроениями и не портить отношения со своим соседом.

«Похоже, Запад зашёл слишком далеко» в своей русофобии, пишет в статье для Global Times Чжан Тэнцзюнь, заместитель заведующего кафедрой азиатско-тихоокеанских исследований в Шанхайской академии международных исследований. Так, Zurich Insurance удалила из соцсетей свой логотип с буквой «Z» после того, как она стала символом поддержки России в украинском конфликте. Как объясняет Reuters, букву «Z» применяют как опознавательный знак для российской военной техники, принимающей участие в спецоперации. Она также используется россиянами, которые поддерживают решение властей. По данным информагентства, в швейцарской страховой компании не захотели, чтобы их ошибочно посчитали сторонниками Кремля.

Китайский аналитик отмечает, что буква «Z» подверглась бойкоту сразу в нескольких европейских странах. Например, СМИ сообщали о том, что в субботу две федеральные земли в Германии запретили публичную демонстрацию этого символа, который используется российской армией. Два депутата в Литве призвали своё правительство последовать этому примеру. Такие санкции в отношении буквы «Z» высмеяли интернет-пользователи: один из них сыронизировал, что, исходя из этой логики, президенту Украины Владимиру Зеленскому также следует поменять свою фамилию, потому что в ней есть эта буква.

Запреты на использование буквы «Z» олицетворяют охватившую Запад русофобию, утверждает автор статьи. С начала украинского кризиса пострадало всё, связанное с Россией в сфере культуры, спорта или искусства. Русского композитора П.И. Чайковского запретили, как и русских котов. Теперь пришло время буквы «Z». Русофобия Запада поднимается до уровня помешательства. Началась травля российской культуры, и с таким подходом едва слышны рациональные и адекватные голоса, пишет обозреватель.

В то же время Запад надеется выступить единым фронтом, формируя общественное мнение для изоляции России. По мнению Чжана Тэнцзюня, главная причина такого поведения кроется в том, что мощь, статус и международное влияние Запада ослабевает, а беспокойство по отношению к России растёт. В свете возможных угроз или вызовов западные страны недостаточно сильны, чтобы в одиночку справиться с Россией, и поэтому им нужно, чтобы на их стороне оказалось больше сторонников.

Действия Запада являются проявлением его беспокойства, считает эксперт. В основе российско-украинского конфликта заложены противоречия по обеспечению безопасности между Россией и НАТО под предводительством США. Сейчас Америка и Европа изо всех сил стараются избежать прямого военного вмешательства. Китайский аналитик видит в этом беспокойство о том, что в случае войны с Россией они могут навлечь несчастья на себя.

Чжан Тэнцзюнь уверен, что в текущей ситуации такие мелкие уловки Запада, как запрет буквы «Z», никак не повлияют на развитие конфликта — в основном это решается на реальном поле боя. Скорее всего, он завершится компромиссами, которые не будут полностью выгодны Западу. Западные уловки не повредят России, которая чётко и решительно следует своим целям, считает аналитик, поэтому бессмысленно в них играть. Такие взгляды и настроения также введут в заблуждение западное общество. В будущем отношения между Россией и Европой могут испортиться, хотя Европа должна сохранять диалог со своим соседом, от которого ей никуда не деться. Как подчёркивает в заключение китайский эксперт, Европе необходимо справиться с растущим беспокойством и решить геополитические проблемы, борясь с сильными антироссийскими настроениями, которые не пойдут ей на пользу.