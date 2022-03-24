El Mundo: из-за участившихся нападок «русским» ресторанам в Испании приходится превращаться в «украинские»

По словам главы «Русского дома» в Мадриде Сергея Саримова, из-за участившихся нападок они были вынуждены создать специальный канал в Telegram, где граждане России могут сообщить о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, а также временно перевести деятельность самого культурного центра в онлайн-формат. На случаи «русофобии» и негативного отношения жалуются и владельцы «русских» ресторанов в Испании: некоторым из них пришлось срочно превращаться в «украинские», чтобы не терять клиентов, пишет El Mundo.

После начала спецоперации на Украине в культурный центр «Русский дом», расположенный в центре Мадрида, стали ежедневно поступать десятки жалоб, касающихся проявлений русофобии и негативного отношения к русскоязычным в Испании. Об этом рассказал в интервью испанскому изданию El Mundo директор этого российского центра науки и культуры Сергей Саримов.



По его словам, им пришлось создать специальный канал в Telegram, где россияне могут рассказать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в Испании, и получить совет, как лучше действовать в сложных ситуациях. Причём поступают жалобы не только от взрослых: некоторые учащиеся также сообщают о травле, которой они подвергаются в учебных заведениях, и об угрозах в свой адрес, рассказал Саримов.



«Многих студентов, обучающихся по двойной программе в Испании, заставляют вернуться в Москву. Другие наши соотечественники не могут использовать кредитные карты. Прямых рейсов в Россию нет. Идёт «охота на ведьм». Но вместо ведьм теперь — все россияне», — приводит его слова El Mundo.



Саримов также пояснил, что чаще всего они рекомендуют пострадавшим напрямую обращаться в полицию с жалобой в случае негативного отношения окружающих и что «Русский дом» планирует в ближайшее время обеспечить всех нуждающихся онлайн-консультациями от квалифицированного российского адвоката. По его словам, им пришлось перевести свою деятельность в виртуальный формат и сосредоточиться на защите прав и интересов соотечественников, проживающих в Испании.



Глава «Русского дома» рассказал в интервью El Mundo, что им удалось организовать уже около 200 различных онлайн-мероприятий. Однако культурному центру пришлось приостановить сотрудничество с некоторыми испанскими университетами, хотя Саримов выразил надежду, что эти связи полностью не оборвутся. В то же время он отказался обсуждать политику и связывать такое отношение с действиями российских военных в рамках спецоперации на Украине, подчёркивается в статье.



По словам ещё одной сотрудницы «Русского дома» Кристины, которая заведует канцелярией курсов русского языка для детей и взрослых при культурном центре, ей пока вообще не приходилось сталкиваться со случаями русофобии. Она рассказала в интервью El Mundo, что количество посещающих эти курсы не убавилось, при этом они получают «большую поддержку» со стороны своих учеников.



По мнению Кристины, основные проблемы возникают зачастую из-за распространения дезинформации, поэтому надо очень осторожно относиться к любым публикациям и сообщениям в СМИ. Однако «наказывать» русскую культуру за какие-то политические решения нет смысла, а русский язык должен объединять людей, а не разделять, уверена она.



Владельцы различных «русских ресторанов» в Мадриде также пожаловались журналистам на случаи нападок и негативного отношения со стороны клиентов. Например, ресторан «Подмосковные вечера», расположенный на улице Маркес-де-Санта-Ана, был открыт около 40 лет назад и считается старейшим заведением такого рода в Мадриде. Но теперь его сотрудники «украдкой смотрят на часы, едва переступив порог», потому что опасаются участившихся угроз в свой адрес, говорится в статье.



Как рассказал журналистам нынешний управляющий ресторана, который сам имеет марокканские корни и управляет этим заведением, принадлежащим его жене, которая родилась в Мадриде, но её предки были русскими, часть их прежних клиентов перестала приходить, потому что «они думают, что так накажут Путина». На самом деле они лишь вредят Испании, уверен управляющий.



По его словам, на самом деле в меню ресторана сейчас представлены блюда как русской, так и украинской, грузинской и молдавской кухни, которые готовятся из испанских продуктов. Кроме того, гостям здесь подают «российское пиво», произведённое в Германии, и водку, изготовляемую компанией Osborne. А среди сотрудников ресторана также есть украинцы и представители разных национальностей, которым приходится сейчас терпеть издевательства и агрессию посетителей.



В среднем количество ужинов, на которых ресторан больше всего зарабатывал раньше, сократилось примерно на 50%. «Российские клиенты продолжают ходить. Испанцы, наверное, ждут, что россияне и украинцы устроят здесь драку», — отметил управляющий в интервью El Mundo.



Он пояснил, что у них есть в Мадриде ещё один ресторан «Татьяна» и туда также стало приходить заметно меньше посетителей, хотя там в меню представлены самые разные блюда, не имеющие никакого отношения к русской кухне. В то же время сотрудники мясной лавки, где ресторан закупает продукты, считают, что последствия не такие уж драматические, а кризис ощущается в основном из-за роста цен, пишет El Mundo.



Ещё один популярный ресторан «Распутин» в Мадриде был даже вынужден поменять описание на картах — и теперь это «украинский ресторан», сообщается в статье. Его хозяин Сергей по национальности украинец и переехал в Мадрид из Нью-Йорка три года назад. Он рассказал, что решение сменить описание было связано с тем, что в последнее время они начали получать агрессивные сообщения и негативные комментарии даже от тех, кто ни разу не посещал это заведение, вплоть до угрозы убийства.



В то же время ни одна из русскоязычных семей, пожаловавшихся на травлю в Испании, пока не ответила на звонки корреспондентов, заключает El Mundo.