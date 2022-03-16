NachDenkSeiten: триумф русофобии — из русских в Германии делают «козлов отпущения»

Германию захлестнула волна антироссийских настроений, сообщает Nachdenkseiten. Причём коснулась она не только видных деятелей искусства, которые недостаточно чётко дистанцировались от действий главы Кремля Владимира Путина на Украине, но и русских немцев, а также просто русскоговорящих. Из них пытаются сделать «козлов отпущения», чтобы граждане ФРГ знали, кого винить в повышении цен на газ, бензин и продукты питания, объясняет автор статьи.

Поджоги германо-российской школы в Берлине и продуктовых магазинов в Северном Рейне — Вестфалии, бесчисленные угрозы и оскорбления в адрес русских, запреты на посещение ресторанов, издевательства в школах, спортивных клубах и на рабочих местах — на фоне украинского кризиса русофобия в Германии переживает настоящий «триумф», пишет NachDenkSeiten. При этом страдают от этого не только граждане России, но и русские немцы, а также просто русскоговорящие люди. «Некоторые люди теперь боятся говорить на русском на улицах. Меня это очень беспокоит», — заявила уполномоченная по борьбе с расизмом в ФРГ Рим Алабали-Радован.

При этом «травлю» изначально затеяли не политические, а культурные учреждения, продолжает издание. Мюнхенская филармония уволила дирижёра Валерия Гергиева за его «близость к Путину». Та же судьба постигла оперную певицу Анну Нетребко. В результате она приостановила все свои проекты. Схожие случаи дискриминации наблюдаются и в других странах ЕС, причём не только в отношении отдельных деятелей искусства, а вообще «всего русского».

К примеру, в Национальной опере Варшавы отменили премьеру оперы «Борис Годунов». Не из-за того, что в ней были задействованы «подозрительные» режиссёры или солисты из России, а просто потому, что это русская опера. В Кардиффе отменили концерт с музыкой композитора Петра Чайковского. В Миланском университете закрыли семинар по изучению творчества писателя Фёдора Достоевского. По сравнению с этими мерами можно сказать, что Концертхаус в Берлине поступил ещё очень даже деликатно. Там не отменили всю серию концертов с произведениями российского композитора Дмитрия Шостаковича, но убрали из программы его седьмую симфонию, посвящённую блокаде и освобождению Ленинграда. Её заменили пятой симфонией, где звучит критика сталинизма.

При этом среди народных масс русофобия приобретает ещё более грубые формы: письма с угрозами, призывы к нападениям на русских или отказ предоставлять медицинские услуги гражданам из России. Все эти действия нарушают общий закон «О равном обращении», действующий с 2006 года, подчёркивает автор. Он запрещает дискриминацию на почве расы, этнического происхождения, пола, религии, мировоззрения, возраста и сексуальной ориентации. Реализацией норм, прописанных в законе, занимается антидискриминационный кабинет и его филиалы в различных землях и коммунах. Но у этих ведомств нет полномочий для того, чтобы кого-либо наказывать или деятельно вмешиваться в ситуации. Они всего лишь принимают обращения, жалобы и предоставляют бесплатную юридическую помощь.

К слову, сейчас в Германии многие адвокаты заняты случаями проявления русофобии в отношении деятелей искусств, спортсменов или культурных учреждений. Эксперты подчёркивают, что большинство дискриминационных запретов нарушают немецкие законы. При этом зачастую обвинения «в близости к кремлёвскому режиму» ничем не обоснованы.

Впрочем, все эти случаи дискриминации в отношении известных личностей — это всего лишь «верхушка айсберга», подчёркивает автор. Нынешний триумф русофобии в Германии напоминает самые «мрачные годы времён холодной войны». И политики вместе со СМИ продолжают «подливать масла в огонь», рассказывают про «пропутинские группировки» в ФРГ, возможность военного вмешательства НАТО в конфликт на Украине, пропагандируют лозунг «Будем мёрзнуть за мир» и рассказывают о «начале новой эпохи».

Из русских делают «козлов отпущения», чтобы немец, которому больше не хватает денег на газ, бензин и продукты питания, знал, кого в этом нужно винить, объясняет автор: «А тут уже и русская культура не нужна, ведь, возможно, Чайковский, Мусоргский, Шостакович, Пушкин и Достоевский, если бы они были живы, недостаточно чётко бы дистанцировались от Путина. К чему всё это приведёт? Не представляю. Но становится невесело от того, что приходится всерьёз об этом задумываться».