Маленькую девочку из российской семьи оскорбляют и обижают в школе, хотя она ни в чём не виновата, а её семья живёт в Германии уже не первое десятилетие, пишет журналист немецкого таблоида Bild Марго Кэссманн о собственной крестнице. Она убеждена, что ненависть по отношению к русским в Германии неприемлема: это неправильно и не по-христиански, а нападки на них напоминают о нацистской диктатуре.

Маленькая девочка по имени Анна пришла с уроков в слезах и больше не хочет ходить в школу, пишет журналист немецкого таблоида Bild Марго Кэссманн о семье своих знакомых. Семья, о которой идёт речь, родом из России. Теперь маленькую девочку в школе оскорбляют и толкают, её сторонятся. Она этого не понимает.

Семья живёт в Германии уже несколько десятилетий. Они были очень счастливы, когда смогли уехать из России. Когда Анна родилась в Германии, автор статьи стала её крёстной. Родители Анны трудоустроены и работают, так же как и её братья и сёстры. «Они немцы!» — подчёркивает Марго Кэссманн.

Однако теперь бабушка Анны говорит: «Я больше вообще ничего не говорю на улице, потому что боюсь, что кто-нибудь распознает мой русский акцент».

Как пишет корреспондент издания, все сейчас потрясены кадрами с Украины, однако это не должно приводить к ненависти по отношению к людям, приехавшим из России. «Тот факт, что над детьми издеваются, а рестораны не хотят обслуживать русских гостей, абсолютно неприемлем», — настаивает она.

Кроме того, когда на стенах или витринах магазинов, торгующих российскими товарами, появляются повреждения или граффити, это напоминает о нацистской диктатуре, продолжает Марго Кэссманн. Она пишет, что рада солидарности с Украиной и готовности людей помочь, которая в Германии проявляется повсеместно. Однако всё приобретает «затхлый привкус», когда приводит к нападкам на людей, приехавших из России, или российских граждан, проживающих в Германии. Не они спровоцировали то, что происходит сейчас на Украине, подчёркивает автор статьи.

Она предостерегает, что «если все люди российского происхождения в Германии теперь будут объявлены врагами, это будет означать, что и мы поддались логике войны». Вместо этого нужно стараться жить в своей стране вместе и в мире — именно так должно выглядеть сопротивление попыткам натравить народы друг на друга.

Ненависть по отношению к русским — это неправильно и не по-христиански, заключает журналист немецкого таблоида Bild. Как сказано в Библии: «Насколько это от вас зависит, будьте в мире со всеми людьми».