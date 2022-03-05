junge Welt: разгул русофобии в Германии — это не смешно

Спустя неделю проведения российской спецоперации на Украине всё, что хоть как-то связано с Россией, подвергается дискриминации, огульно обобщается и искореняется без ограничений, пишет немецкая газета junge Welt. По данным издания, антироссийская агитация и разгул русофобии в Германии уже приобрели нешуточные масштабы, от погрома витрины в «русском» магазине до отказа от партнёрства между городами.

В последние годы в буржуазных СМИ поднялось много шума вокруг так называемой культуры отмены, пишет немецкая газета junge Welt. Даже последнюю реакционную чушь на этой волне отстаивали с большим энтузиазмом.

После недели российской спецоперации на Украине всё, что хоть как-то связано с Россией, теперь можно дискриминировать, огульно обобщать и удалять без ограничений. Не щадят даже котиков: Международная федерация кошек наложила запрет на домашних животных, принадлежащих россиянам. Им больше не разрешается участвовать в мероприятиях федерации. «Ну, погоди! Россияне ответят на это трогательными картинками с котиками», — иронизирует автор статьи.

Однако сразу же следом он пишет: «Шутки в сторону, разгул русофобии — это не смешно». Сначала пришлось исчезнуть музыкантам и футбольным майкам. Теперь сети дискаунтеров прочёсывают свои полки в поисках российской продукции, чтобы от неё избавиться.

На этом месте стоит вспомнить о враждебности по отношению к российским магазинам, призывает junge Welt. По данным издания, по крайней мере в одном супермаркете в Германии были разбиты витрины, а на фасаде намалёваны лозунги, разжигающие ненависть. Кроме того, ранее новостной портал T-Online сообщил о директоре клиники в Мюнхене, который попытался по электронной почте в резкой форме отказать в лечении российским пациентам. Более того, глава Управления делами Тюрингии Беньямин-Иммануил Хофф из Левой партии хочет заморозить российско-немецкое партнёрство между городами. Тем не менее тюрингский город Зуль хочет сохранить дружеские связи с Калугой.

Учитывая масштабы антироссийской агитации, обнадёживает тот факт, что украинская и русская общины в Фульде договорились о совместном обеде солидарности за мир, отмечает автор статьи. Есть они, разумеется, будут борщ — и, может быть, выпьют водки после этого. Переговорщикам Киева и Москвы следует взять с них пример, заключает junge Welt.