Противоречит ценностям Германии: Bild потребовал от потенциального «наследника Меркель» отречься от Москвы

Премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет вознамерился «стать наследником» Ангелы Меркель на посту главы правительства ФРГ и буквально рвётся на арену международной политики, пишет Bild. Впрочем, если соратник Меркель по партии действительно рассчитывает выиграть, то «прямо сейчас он должен заверить, что на посту канцлера он точно не будет любезничать с Путиным, ведь подобное просто не совместимо с ценностями Германии», требует немецкий таблоид.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и по совместительству заместитель председателя партии «Христианский демократический союз» Армин Лашет вознамерился «стать наследником» главы правительства Германии Ангелы Меркель, пишет немецкий таблоид Bild.



Кандидат на пост канцлера ФРГ хоть уже и «рвётся на арену международной политики», Лашету тем не менее сначала всё равно «придётся объяснить» свою позицию по целому ряду важных политических вопросов, требует автор статьи, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.



«Прежде всего, почему он раз за разом защищал таких диктаторов, как президент России Владимир Путин и сирийский палач Асад», — уточняет журналист таблоида.



Так, например, в 2014 году Лашет резко раскритиковал тогдашнего госсекретаря США Джона Керри за его политику против Башара Асада и даже заявил, что «диктатор, на совести которого сотни тысяч человеческих жизней, якобы пользуется большой поддержкой в Сирии», возмущается Пауль Ронцхаймер.



Много вопросов к соратнику Меркель по Христианско-демократическому союзу и из-за его отношения к Российской Федерации, продолжает автор статьи.



В частности, в ходе последнего «Петербургского диалога» Лашет «так расхвалил» министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что присутствовавшие на встрече гости, среди которых были мировые политики экстра-класса, «с трудом поверили своим ушам», утверждает заместитель редактора Bild.



Более того, ситуацию, по словам Пауля Ронцхаймера, усугубляет то, что за кандидатуру Армина Лашета на пост главы правительства Германии якобы «уже давно выступает лоббист Кремля Герхард Шрёдер».



«Если Лашет хочет выиграть, то прямо сейчас он должен заверить, что на посту канцлера он точно не будет любезничать с Путиным и Асадом, ведь подобное просто не совместимо с ценностями Христианско-демократического союза и Германии», — констатировал заместитель редактора немецкого таблоида Bild.