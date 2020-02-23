Bild: глава МИД Италии согласен с Меркель — Россия должна стать «частью решения»

03:00 В Минздраве Ирана уточнили число заражённых коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Иране увеличилось до 43 человек, восемь из которых впоследствии скончались. Об этом в эфире телеканала IRINN заявил официальный представитель иранского Минздрава Киануш Джаханпур.

03:00 Вяльбе: Устюгов меня больше огорчает, чем радует Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что недисциплинированность мешает Сергею Устюгову стать лидером национальной команды.

03:00 Логинов раскрыл детали ночного визита полиции Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о деталях ночного визита к нему итальянской полиции, а также заявил, что причиной отказа от участия в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в итальянской Антерсельве стал недостаток концентрации перед стартом.

03:00 В Кремле оценили возможность четырёхстороннего саммита по Сирии Согласование даты проведения саммита России, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирии пока продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

03:00 В Иране сообщили о пострадавших при землетрясении на границе с Турцией Не менее 25 человек пострадали в Иране в результате землетрясения магнитудой 5,7 у границы с Турцией, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

03:00 Полиция дважды за ночь приходила к Логинову Итальянская полиция в ночь с 22-го на 23 февраля дважды наведывалась в гостиничный номер к российскому биатлонисту Александру Логинову, который в настоящее время выступает на чемпионате мира в Антерсельве.

03:00 Песков: боевикам в Идлибе попадает в руки опасная военная техника Очень опасные образцы военной техники попадают в руки террористов в сирийском Идлибе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Юрлова-Перхт заявила, что убрала бы сингл-микст из программы биатлона Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, какую гонку из биатлонной программы она хотела бы убрать.

03:00 Глава WBC впечатлён победой Фьюри над Уайлдером Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился эмоциями от победы британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

03:00 Росгвардия будет охранять принявшую россиян из Японии больницу Казани Росгвардия возьмёт под охрану медицинский блок в инфекционной больнице Казани, где разместили россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

03:00 Овечкин отметил вклад родителей в свою успешную карьеру Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил вклад родителей в его успешную карьеру.

03:00 Касперович отреагировал на слова Логинова о возможном завершении карьеры Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал слова своего подопечного о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок.

03:00 Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии Москва не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Он объяснил это тем, что таких мероприятий уже было достаточно в различных столицах, а их успех зависит от качества реализации принятых решений, а не от количества конференций.

03:00 Глава СБР высказался о снятии Логинова с масс-старта на ЧМ Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отказ Александра Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

03:00 Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 Число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100, заявил в интервью телеканалу SkyTg24 губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

03:00 Российский боксёр Тищенко: Фьюри уничтожил Уайлдера Российский боксёр Евгений Тищенко, который ранее был спарринг-партнёром Тайсона Фьюри, прокомментировал победу британца над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

03:00 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, почтив память павших воинов.

03:00 Губерниев заявил, что полиция приезжала ночью к Логинову Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что итальянская полиция ночью приезжала к российскому биатлонисту Александру Логинову, чтобы подписать протокол.

03:00 Боксёр Фьюри после победы над Уайлдером спел песню на ринге Британский боксёр Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе спел знаменитую песню American Pie Дона Маклина.

03:00 Армения приостановила работу посольства в Тегеране из-за коронавируса Посольство Армении в Тегеране приостанавливает работу консульской службы в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране.

03:00 Тренер Касперович подробно рассказал о ситуации с аккредитацией Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, рассказал о ситуации с неправильной аккредитацией на чемпионат мира в Антерсельве, которая стала одной из причин обысков в расположении сборной России.

03:00 Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.

03:00 Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

03:00 Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Владимиром Во Владимирской области один человек погиб и ещё восемь были госпитализированы после того, как легковая машина врезалась в микроавтобус.

03:00 Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-м голом в НХЛ Родители российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна и Михаил в письме поздравили сына с 700-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Хаменеи заявил о попытке зарубежных СМИ помешать выборам в Иране Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иностранные СМИ пытались повлиять на настроения в обществе перед прошедшими 21 февраля в государстве парламентскими выборами.

03:00 Промоутер боксёра Джошуа заявил, что бой с Фьюри должен состояться в 2020 году Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что бой его клиента с новым обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри должен состояться в 2020 году.

03:00 В Липецкой области загорелся рейсовый автобус В Липецкой области загорелся рейсовый автобус, в котором находились 30 пассажиров. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщили в МЧС России.

03:00 Боксёр Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой с Фьюри Американский боксёр Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение от британца Тайсона Фьюри в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.

03:00 В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега. В МЧС призвали жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности.

03:00 Гимнаст Поляшов завоевал золото в упражнениях на брусьях на этапе КМ в Мельбурне Россиянин Владислав Поляшов одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в австралийском Мельбурне.

03:00 В Татарстане шестеро детей отравились хлором в бассейне В Набережных Челнах шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне, сообщили в городской мэрии.

03:00 Шестёркин, Овечкин и вратарь-любитель признаны главными звёздами дня в НХЛ Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признаны третьей и второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соответственно.

03:00 Семь человек стали жертвами землетрясения в Турции В результате землетрясения в Турции, которое произошло у границы с Ираном, погибли по меньшей мере семь человек. Ещё пять получили ранения, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

03:00 Тарьей Бё считает, что обыски Логинова связаны не только с аккредитацией Касперовича Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о ситуации с обысками у россиянина Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антерсельве.

03:00 В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

03:00 Фьюри о своей победе над Уайлдером: король вернулся на трон Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился эмоциями от победы над американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе.

03:00 Доставивший россиян из Японии экипаж МЧС пройдёт медобследование Экипаж самолёта МЧС России, доставившего россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess в Японии, пройдёт дополнительное медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

03:00 Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил уверенность, что его соотечественник Александр Овечкин, форвард «Вашингтон Кэпиталз», сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.

03:00 «Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Боксёр Уайлдер остался недоволен решением своей команды остановить бой с Фьюри Американский боксёр Деонтей Уайлдер остался недоволен решением своей команды остановить титульный поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

03:00 Нурмагомедов поздравил Тухугова с победой на турнире UFC Fight Night 168 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Зубайру Тухугова с победой над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.

03:00 На Камчатке погибла главный редактор местного информагентства Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в результате несчастного случая во время катания на снегоходе на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова.

03:00 СМИ: Три матча Серии А перенесены из-за коронавируса Три матча итальянской футбольной Серии А, которые были запланированы на 23 февраля, перенесены из-за коронавируса.

03:00 В Петербурге предотвратили третье наводнение с начала года Комплексы защитных сооружений в Санкт-Петербурге предотвратили третье с начала года наводнение, принято решение открыть водопропускные отверстия.

03:00 Консул рассказал об исчезновении в Мексике 15-летней россиянки Почётный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал, что в муниципалитете Тлахомулько де Суньига с 21 февраля разыскивают пропавшую 15-летнюю россиянку.

03:00 Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения от «Вегаса» в НХЛ «Флорида Пантерз» проиграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.