Европе грозит новый миграционный кризис, если европейцы не остановят войну в Ливии, заявил в интервью Bild глава итальянской дипломатии Луиджи ди Майо. Поэтому, по мнению министра, Россия, безусловно, должна стать «частью решения» ливийского кризиса.
Европа столкнётся с новым миграционным кризисом, если европейцы не положат конец войне в Ливии, предупредил в интервью немецкому таблоиду Bild министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
«В Ливии 700 тысяч беженцев. Большинство из них не хочет в Европу, пока они там могут жить в мире и пока у них там есть перспективы. Но только представьте себе, что начнётся, если в столице Ливии вспыхнут уличные бои», — пояснил глава итальянского внешнеполитического ведомства.
Поэтому, по мнению ди Майо, Российская Федерация, безусловно, должна стать «частью решения» ливийского кризиса.
«Я позволю себе процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель: «Мы должны работать над безопасностью Европы, но вместе с Россией, а не против неё». Тот факт, что российский президент Владимир Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии, свидетельствует о том, что Москва может и должна быть частью решения», — констатировал министр иностранных дел Италии.
В интервью Bild Луиджи ди Майо также объяснил, почему Италии до сих пор так и не удалось найти выход из финансового кризиса.
«Мы экспортная нация, и по нам особенно сильно ударили последствия международных кризисов: торговый конфликт между Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республикой, санкции против Российской Федерации и Ирана, гражданская война в Ливии. Кризис, однако, переживают не Made in Italy и не Made in Germany, а наши рынки сбыта», — внёс ясность глава итальянской дипломатии.
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