США с их политикой дестабилизации представляют бóльшую угрозу для мира во всём мире, чем Россия, пишет на страницах портала NachDenkSeiten экс-председатель Левой партии Оскар Лафонтен. При этом «лживую американскую пропаганду» ретранслируют практически все за редким исключением западные СМИ, возмущается он. Автор призывает бороться с дезинформацией на просторах социальных сетей, подготавливая таким образом почву для «благоразумной мирной внешней политики».

NachDenkSeiten: Военная пропаганда и война – это две стороны одной медали

Запад, в отличие от России, прекрасно понимает, сколь велико значение пропаганды. Чтобы оправдать политику давления на Москву и лишить ее влияния на мировой арене, западные страны выставляют Россию агрессором. Они обвиняют ее в «аннексии» Крыма и критикуют бомбардировки в Сирии. При этом западные СМИ, не стесняясь, искажают факты и пренебрегают доказательствами - объяснил принципы работы западной пропаганды в своем очерке Вольфганг Биттнер.