Призывы президента Украины Владимира Зеленского к войне с Россией на саммите НАТО в Мадриде свидетельствуют о том, что он «окончательно лишился рассудка», пишет на страницах NachDenkSeiten бывший заместитель министра обороны Германии Вилли Виммер. По его мнению, Берлину ни в коем случае нельзя прислушиваться к требованиям человека, который «готов низвергнуть в бездну» немецкий народ и всю Европу.
«Вечный актёр» Владимир Зеленский, по-видимому, «окончательно лишился рассудка», пишет на страницах NachDenkSeiten бывший заместитель министра обороны Германии Вилли Виммер. Ведь во время своего виртуального выступления на саммите НАТО в Мадриде он открыто призвал альянс к войне с Россией. Было бы ещё понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Всем воинственным державам на Западе нужно было ещё в начале боевых действий на Украине приложить все возможные усилия для его достижения, но они этого не сделали, потому что возникшая ситуация, очевидно, соответствовала их интересам и планам, убеждён Виммер.
В Мадриде можно было бы всё исправить, ведь борьба за мир — это святая обязанность глав государств и правительств стран — членов НАТО. Но нет, вместо этого они позволили украинскому президенту разглагольствовать, пока «небо не помрачнело». Зеленский сразу перешёл к «самой сути дела»: или Запад предоставляет его стране оружие, необходимое для победы над Россией, или же Запад сам вступает с ней в войну. Оба требования идентичны, отмечает автор. И они оба приведут к закату европейской цивилизации. Но канцлер Германии Олаф Шольц давал присягу немецкому народу, а не тем, кто «готов низвергнуть в бездну этот народ и нашу Европу», заключает Виммер.
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