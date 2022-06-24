Spectator: эксперты сомневаются в единодушной солидарности Евросоюза с Украиной
Уже в эту пятницу Евросоюз планирует официально внести Украину в список стран, которые претендуют стать его новыми членами. Но если отвлечься от напыщенных речей и внимательно проанализировать ситуацию — становится ясно, что это событие пытаются представить гораздо более значительным, чем в реальности, пишет на страницах The Spectator Эндрю Тенненборн, профессор права в Университете Суонси.
Он считает, что единство внутри ЕС в вопросах поддержки Украины во многом является иллюзией, а её включение в список потенциальных кандидатов ещё не означает гарантированное членство в ближайшем будущем. «Официальный список кандидатов на членство в Евросоюзе можно сравнить с листом ожидания на вступление в модный лондонский клуб», — подчёркивается в статье.
В действительности этот жест пока носит чисто символический характер и абсолютно не гарантирует, что в дальнейшем не возникнет каких-то препятствий. В этом списке кандидатов уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. И хотя они в целом являются довольно респектабельными странами, однако не стоит особенно обольщаться насчёт того, что их скоро действительно решат принять в Евросоюз, отмечает автор.
По его мнению, формальное внесение Украины в этот же список выглядит больше как пиар-манёвр со стороны Брюсселя, которому «очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но при этом не брать на себя какие-либо серьёзные обязательства».
Кроме того, не стоит поспешно расценивать это как свидетельство некой общей «солидарности» и единства Евросоюза в вопросах оказания поддержки Украине, советует автор. «Европейское единство в данном вопросе является практически полностью поверхностным. И на практике оно выражается лишь в таких не вызывающих разногласий жестах, как осуждение действий России, противопоставление их демократическим ценностям Европы и возгласы «слава Украине» с безопасного расстояния», — говорится в статье.
Как показывают опросы, проведённые на прошлой неделе представителями европейского аналитического центра, подавляющее большинство жителей многих европейских стран — в первую очередь в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции — отдают предпочтение миру, а не «справедливости». И по сути, их позиция в целом сводится к тому, чтобы «постоять в сторонке», пока Украина самостоятельно ведёт переговоры с Москвой, констатирует автор.
Что касается вопроса о предоставлении Украине членства в Евросоюзе, страны ЕС тоже относятся к этому по-разному, подчёркивается в статье. С одной стороны, государства Восточной Европы, включая Болгарию, Чехию, Словакию, Польшу, Словению, а также Венгрию и страны Балтии, открыто призывают не только принять Украину, но и максимально ускорить этот процесс.
В то время как Португалия, Нидерланды и Дания, согласно имеющейся информации, вовсе не горят желанием действительно увидеть её в рядах членов Евросоюза в ближайшем будущем, хотя и согласились формально на внесение Киева в список кандидатов. Власти Финляндии также заявили, что Украина должна провести масштабные реформы, прежде чем можно будет рассматривать возможность её принятия в ЕС.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что вступление Украины в Евросоюз «случится не завтра». По его словам, на это потребуется много времени. А учитывая, что приём новых членов требует единодушного согласия, которого пока явно не наблюдается, не стоит удивляться, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ограничилась лишь дипломатичным высказыванием о том, что в дальнейшем любое решение на этот счёт «должно приниматься обдуманно и в строгом соответствии с установленными правилами», отмечается в статье.
Отсутствие энтузиазма на этот счёт со стороны многих членов ЕС вполне объяснимо, поскольку именно эти страны вносят значительный финансовый вклад для поддержания и функционирования всей системы Евросоюза, поясняет автор. И они наверняка хорошо осознают, что, если Украину тоже поспешно примут в его ряды — вероятнее всего, её членство будет лежать дополнительным финансовым бременем на плечах остальных ещё на протяжении многих лет, говорится в статье.
Даже не считая Украины, Польша и Венгрия, где ВВП на душу населения составляет чуть более $15 тыс. в среднем, и так оставались главными получателями финансовой помощи, выделяемой Брюсселем из общих средств, напоминает автор. А если учесть, что на Украине ВВП в расчёте на душу населения даже до обострения конфликта составлял около $3,7 — и без долгих расчётов становится ясно, что её членство повлечёт за собой дополнительные расходы.
При этом наиболее активно в поддержку членства Украины в ЕС выступают Польша и Венгрия, которые в то же время агрессивно продвигают собственные национальные интересы и сопротивляются любым руководящим указаниям со стороны Брюсселя. В частности, Венгрия недавно наложила вето на разработанные Евросоюзом планы введения минимальных налогов, а Польша продолжает противиться тому, что она считает «необоснованным вмешательством» в её судебную систему. Поэтому многие западноевропейские страны вполне обоснованно опасаются, что в будущем Украина встанет на сторону именно этих членов ЕС и также начнёт выступать против централизованной политики, сообщается в статье.
Брюссель, который уже давно старается приструнить Будапешт и Варшаву, а также активно разрабатывает планы, которые могли бы более жёстко ограничивать политику его отдельных членов в будущем, вряд ли захочет принимать в свои ряды ещё одну «потенциально проблемную» в этом плане страну — поскольку «40 миллионов её озлобленных граждан, скорее всего, будут активно сопротивляться любым подобным решениям», полагает автор. По его мнению, это лишь усугубит воздействие центробежных сил внутри Евросоюза.
И руководство ЕС хорошо осознаёт эту опасность, говорится в статье. На прошлой неделе, после продолжавшихся более года консультаций, основные органы ЕС наконец представили свой ответ по итогам Конференции о будущем Европы. Они предложили сделать так, чтобы практически все решения внутри ЕС можно было принимать «квалифицированным большинством» голосов — то есть фактически лишить отдельные страны права на собственные решения, предоставив Брюсселю ещё больше полномочий.
Киев, конечно же, официально отпразднует в пятницу решение Евросоюза о внесении Украины в список кандидатов. Однако президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что вне зависимости от заявлений европейских политиков, его страна в ближайшее время вряд ли получит что-то, кроме громких слов, подчёркивается в статье. И скорее всего, ждать формального принятия в ЕС Украине придётся ещё очень долго. Поэтому Киеву лучше отложить этот вопрос в сторону и сконцентрироваться на более насущных проблемах, в решении которых Евросоюз пока тоже является плохим помощником, заключает автор.
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