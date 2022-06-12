Guardian: Еврокомиссия решит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС на следующей неделе

В ходе второго с начала российской спецоперации визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет принято к концу следующей недели. Впрочем, как сообщает The Guardian, фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине необходимо активизировать свои усилия по проведению реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Украины приложить более активные усилия для реформирования страны на пути к вступлению в ЕС, отметив, что Еврокомиссия уже на следующей неделе представит рекомендацию о том, следует ли предоставить Киеву статус кандидата на вступление в блок, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, рекомендация станет предварительным шагом на «долгом пути» к полноправному членству. Для получения статуса кандидата Украине потребуется поддержка правительств всех 27 стран ЕС.

«Мы хотим поддержать Украину на её европейском пути», — заявила фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев в субботу.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что её визит призван помочь Еврокомиссии финализировать на следующей неделе оценку по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. По словам фон дер Ляйен, украинские власти «многое сделали» для выдвижения кандидатуры, но всё ещё «необходимо провести реформы, например по борьбе с коррупцией».

В свою очередь, Зеленский настаивает на скорейшем принятии в ЕС, чтобы обеспечить стране большую безопасность после начала российской спецоперации на Украине. По словам президента, решение ЕС по Украине «определит» будущее Европы.

«Сейчас решается, каким будет будущее объединённой Европы и будет ли вообще. Положительный ответ Европейского союза на заявку Украины будет означать положительный ответ на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта», — приводит The Guardian слова Зеленского, который назвал Европу «мишенью для России».

После того как Россия ввела войска на Украину, высокопоставленные чиновники ЕС, включая фон дер Ляйен, для которой это был второй визит в Киев с начала спецоперации, высказались за скорейшее вступление Украины в ЕС путём предоставления ей статуса кандидата.

И хотя ряд стран ЕС, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, поддержали эти призывы, Германия, Франция и другие западноевропейские страны всё ещё сомневаются, стоит ли уже начинать формальный процесс по принятию страны.

В четверг новостное агентство Bloomberg сообщило, что в Дании считают, что Украина недостаточно соответствует критериям для подачи заявки на вступление в ЕС. Копенгаген считает, что Киеву «потребуется фундаментально улучшить свою законодательную и институциональную базу».

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для принятия Украины в ЕС потребуются «десятилетия», предложив создать «параллельное европейское сообщество», к которому мог бы присоединиться Киев в ожидании решения.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят заявку Украины, Молдавии и Грузии на саммите, который состоится в конце июня. Впрочем, как пишет The Guardian, В России недавно заявили, что рассматривают членство Украины в ЕС как эквивалент вступления Украины в НАТО, против которого высказывается Кремль.