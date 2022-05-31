Хватает собственных проблем — NYTimes объяснила, почему ЕС не спешит принимать Украину

Несмотря на обещания, Украина и «другие страны на периферии Европы» едва ли смогут вступить в Евросоюз в ближайшие годы. Отчасти это связано с тем, что блок испытывает и без того достаточное количество трудностей с экономикой, чтобы включать новых членов, пишет The New York Times.

Вопреки ожиданиям, ЕС оказал «значительную военную помощь» Киеву и «ввёл огромные санкции» против Москвы. Но теперь перед блоком стоит более сложный вопрос, как связать с собой «уязвимые страны», включая Украину, Молдову и Грузию, таким образом, чтобы помочь им и не создавать дополнительных рисков для безопасности в будущем, пишет The New York Times.

По словам издания, несмотря на призывы ускорить процесс принятия, Украина и «другие страны на периферии Европы» наверняка не смогут вступить в НАТО или ЕС в течение многих лет. Но европейские лидеры уже начали обсуждать способы их «постепенной интеграции и защиты».

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею нового европейского политического сообщества, которое будет связано с ЕС, но не станет его частью. Полноценное же принятие в блок может занять «несколько лет, а то и десятилетий», предупредил он.

Ранее во время своего визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила Владимиру Зеленскому, что его страна «начала путь к ЕС». Но даже если лидеры организации решат начать переговоры с Украиной, процесс будет долгим, несмотря на поддержку её немедленного принятия со стороны Польши и прибалтийских республик, подчёркивает The New York Times.

«Я не хочу предлагать украинцам никаких иллюзий или лжи», — заявил в недавнем интервью государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. «Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два, то вы лжёте. Вероятно, это произойдёт через 15 или 20 лет — на это уйдёт много времени», — добавил чиновник.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что с учётом трудностей Киеву следует предложить «другой путь» в отношениях с Брюсселем. Зеленский резко отверг эту идею и потребовал ускоренного получения полноправного членства Украины в Евросоюзе. Но вряд ли его требование будет удовлетворено, отмечает издание.

Даже начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз вызывает споры, потому что другие страны, в том числе Турция, Северная Македония и Черногория, «уже давно застряли в этом процессе». Более того, сам блок не спешит расширяться с 2013 года, отчасти из-за уже существующих проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, а также из-за очень обременительных критериев присоединения, обращает внимание The New York Times.

К тому же у 27 членов блока уже имеется большое количество собственных экономических проблем. Не говоря уже о том, что им приходится заставлять Венгрию и Польшу уважать европейские ценности и соблюдать правовые нормы, отмечается в статье.

«Такие страны, как Украина, Грузия и Молдова, являются ненадёжными и не получат членство в ЕС или НАТО в ближайшее время», — заявила изданию военный аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор. – Честно говоря, у нас нет для них гарантий безопасности».

На её взгляд, эти страны могут установить более тесные отношения с Брюсселем в таких отраслевых областях, как образование, энергетика, торговля и экономика, в рамках партнёрства, которое будет ниже уровня членства в ЕС. «Но я не уверена, что это остановит Россию, — продолжила Мейджор. — В конце концов, зачем Финляндии и Швеции вступать в НАТО? Потому что в нём состоят Соединённые Штаты».

«Мы можем предложить этим странам все виды поддержки, но недостаточно, чтобы спасти их, — подчеркнула эксперт. — Мы не можем предложить им страховку, которую они хотят».

Кроме того, существует ещё одна проблема: ускоренный приём Украины, скорее всего, ещё больше оттолкнёт от ЕС балканские государства. Медленный и громоздкий процесс расширения блока уже привёл к тому, что «Россия и Китай увеличили своё влияние в регионе», предположила представительница Германского фонда Маршалла* в Брюсселе Джулия де Клерк-Сакссе. По её мнению, предложения, подобные тем, что озвучил Макрон, «могут помочь начать более широкую дискуссию» среди европейских лидеров о том, как лучше содействовать и защищать тех, кто ещё не является членом организации.

Пьер Вимон, бывший посол Франции в Вашингтоне и сотрудник Carnegie Europe, считает, что лучше всего было «просто открыть Европейский союз для всех соискателей». Но, по его словам, дальнейшее функционирование расширенного блока потребует серьёзной «институциональной реформы и изменения договора».

Пока, по словам Вимона, «ни у кого нет ответа». Но он предупредил, что «нельзя пренебрегать Россией или забывать о ней», что организация делала годами и что имело плачевные результаты, заключает The New York Times.

* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.