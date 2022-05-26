Bloomberg: глава ЕЦБ призвала Европу чаще «играть мускулами»

ЕС необходимо больше пользоваться «поразительной коллективной мощью», которой он обладает, заявила на конференции Всемирного экономического форума глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она также обратила внимание на то, что членам блока следует ставить общие цели выше собственных, сообщает Bloomberg.

Конфликт на Украине показал, что ЕС не понимает, насколько могущественным он может быть на мировой арене. С таким мнением выступила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. По её словам, блок должен демонстрировать своё влияние больше, чем он делает сейчас, пишет Bloomberg.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Лагард сказала, что «монументальный рынок» ЕС даёт ему возможность определять условия торговли и блокировать слияния компаний по всему миру. Она также отметила потенциальную силу единой закупочной группы и огромные ресурсы пенсионного фонда, которые можно было бы «использовать лучше».

«Мы находимся в этой тяжёлой ситуации, и нам необходимо играть мускулами, — заявила Лагард во время дискуссии, посвящённой европейскому единству. — Мы действительно обладаем поразительной коллективной мощью».

Тем не менее, на взгляд главы ЕЦБ, необходимо добиться большего в некоторых областях, включая развитие сектора услуг. Европа может стать более заметной «моральной силой», если ей удастся поставить ценности выше экономии средств, как это получалось в прошлом, добавила чиновница.

Лагард также отчитала некоторые страны, которые преследуют собственные интересы вместо общих целей организации. «Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение», — подчеркнула она.