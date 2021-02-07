Le JDD: глава ЕЦБ отказалась списывать долги европейских стран ради восстановления экономики

2021 год станет годом восстановления европейской экономики, заявила в интервью Le JDD глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Хотя все страны еврозоны выйдут из коронавирусного кризиса с большой задолженностью, нет сомнений в том, что им удастся погасить её, уверяет экономист, исключая возможность списания госдолгов, как того требует ряд европейских экономистов.

Пандемия коронавируса стала уже третьим кризисом мирового масштаба, с которым пришлось столкнуться нынешней главе Европейского центрального банка Кристин Лагард, ранее занимавшей должности генерального директора МВФ и министра финансов Франции, пишет Le JDD. Это позволяет ей сохранять хладнокровие и здравый оптимизм, отмечает издание.

Как заметила глава ЕЦБ в интервью изданию, один из способов сохранить оптимистичный настрой, несмотря на сегодняшнюю неопределённость — это вспомнить прогнозы ЕЦБ, опубликованные в сентябре 2020 года и учитываемые в них риски. В то время над ЕС и Великобританией ещё нависала угроза жёсткого брексита, вакцины от коронавируса не существовало, а исход важнейших для всего мира американских выборов не был известен. Сегодня все эти факторы неопределённости были развеяны, и это, по мнению экономиста, неоспоримый фактор оптимизма.

В ЕЦБ по-прежнему убеждены, что 2021 год станет годом восстановления экономики, заявляет Лагард, предупреждая однако, что не исключены и новые опасности. «Давайте внесём ясность: мы не сможем вернуться к тому уровню экономической активности, который был до пандемии, до середины 2022 года», — говорит эксперт. По прогнозам Лагард, рост экономики еврозоны в 2021 году составит около 4% , хотя всё будет зависеть от политики и проведения кампаний по вакцинации, а также экономических мер, принимаемых правительствами в ответ на ситуацию в области здравоохранения.

При этом глава ЕЦБ уверена, что «нынешний кризис укрепил Европейский Союз». Как подчёркивает экономист, решение о совместных займах «стало исключительным моментом сплочённости в истории европейского проекта». В то же время коронавирусный кризис обострил существовавшие ранее различия между европейскими странами, подчёркивает Лагард. В этом контексте Европейский план стимулирования экономики, принятый странами летом 2020 года, становится ещё более важным, в частности, из-за пакета субсидий, которые будут предоставляться каждому государству в соответствии с спецификой ситуации на национальном уровне. Италия, к примеру, получит около €200 млрд в виде займов и субсидий, напоминает глава ЕЦБ.

Хотя все страны еврозоны выйдут из этого кризиса с высоким уровнем задолженности, нет сомнений в том, что они сумеют вернуть её, считает Лагард. Как подчёркивает эксперт, о списании этого долга, как того требует петиция, подписанная более, чем сотней европейских экономистов, не может быть и речи. «Это было бы нарушением европейского договора, который строго запрещает денежное финансирование государств. Это правило является одним из основных столпов существования евро», — отмечает собеседница издания. На её взгляд, для экономистов гораздо полезнее было бы употребить энергию, потраченную на требование к ЕЦБ списать долг, на обсуждение вопроса об управлении этим долгом и распределении государственных расходов.