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Asia Times: американские эксперты скептически оценивают присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эксперты в США скептически относятся к заявке Финляндии и Швеции на членство в НАТО, пишет в статье для Asia Times экс-советник Госдепартамента Джеймс Карден. Ряд аналитических центров и бывших официальных лиц США задаются вопросом, насколько мудрым является решение о присоединении ранее нейтральных стран к альянсу, поскольку это вызовет и дополнительные обязательства в отношении размещения американских сил в Европе — возможно, вплоть до границ с Россией, отмечается в статье.
Asia Times: американские эксперты скептически оценивают присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
AP

Правительства Швеции и Финляндии на этой неделе подали в Брюсселе официальные заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в надежде стать 31-м и 32-м членами этого военного альянса. Но ряд экспертов и бывших официальных лиц в США восприняли это скептически, выразив сомнения относительно того, можно ли считать подобное решение необходимым и разумным, отмечает публицист и бывший советник Двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в статье для Asia Times. 

В опубликованном 16 мая официальном заявлении шведских властей подчёркивается: «По оценке правительства, членство в НАТО — лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки в сфере безопасности». При этом спецоперация России на территории Украины упоминается в качестве одного из факторов, повлиявших на это решение, говорится в статье. 

Однако увеличение количества членов НАТО не обязательно приведёт к повышению эффективности альянса в целом, отмечают американские эксперты, поскольку это повышает и вероятность разногласий. Например, если хотя бы одна из стран альянса не согласится с общей оценкой характера конкретной угрозы или средств для устранения этой угрозы, это может затруднить или задержать своевременный ответ, подчёркивается в статье. 

Подобный скептицизм, в частности, разделяет и научный сотрудник Центра национальных интересов по национальной безопасности Суматра Майтра. Она решительно отверает идею о том, что российская спецоперация автоматически делает обязательным присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. «Удивительно, что во время триумфа реализма мы полны решимости удвоить ошибку, допущенную при расширении НАТО», — подчеркнула она.

По её мнению, Европа вполне в состоянии самостоятельно регулировать баланс в сфере безопасности с учётом действий России, а Вашингтон должен воспользоваться моментом, чтобы заключить сделку с Брюсселем и создать для себя возможность уделять больше внимания Китаю. «Это прекрасная возможность для США переложить бремя европейской безопасности на страны Европы, вместо того чтобы брать на себя больше обязательств»,  заявила Майтра. 

Решение Швеции и Финляндии подать заявку на членство в НАТО многие эксперты восприняли как «разительный поворот», учитывая, что обе эти скандинавские страны до сих пор могли с пользой использовать свой нейтральный статус, чтобы способствовать достижению примирения и компромисса на международной арене, подчёркивается в статье. Некоторые также опасаются, что такой шаг может спровоцировать ответную реакцию России в адрес Финляндии, поскольку фактически означает односторонний отказ Хельсинки от Договора о дружбе 1992 года. 

Похоже, что немцы и американцы, которые являются одними из самых громких сторонников очередного расширения альянса, также не учитывают того, что такие меры потенциально дают России возможность использовать «ахиллесову пяту НАТО» параграф из 5-й статьи Североатлантического договора о том, что «нападение на одного является нападением на всех». Эта гарантия бессмысленна, поскольку США вряд ли захотят принести в жертву Нью-Йорк или Чикаго в обмен на Париж в случае обмена ядерными ударами, отмечается в статье. 

Кроме того, присоединение Финляндии к альянсу сразу поднимет практический вопрос о том, как НАТО обеспечить дополнительную защиту очень протяжённой финской границы с Россией — и во что это всё обойдётся американским налогоплательщикам, предупреждают эксперты. Кажется маловероятным, что простой «угрозы ядерного возмездия» посредством расширенных сил сдерживания США в таком случае будет достаточно.

Это наложит дополнительные требования и обязательства на американские силы, размещаемые в Восточной Европе  возможно, вплоть до границы с Россией, и американцы должны хорошо понимать, сколько от них потребуется для выполнения такой миссии, говорится в статье. 

Также возникает вопрос о единогласном одобрении, которого требует 10-я статья Североатлантического договора для принятия новых членов, учитывая, что Венгрия и Турция уже выразили своё несогласие. «Для них это вопрос правильной цены. Хотя они ещё не приняли никаких решений, они достаточно благоразумны, чтобы знать, что можно поторговаться», считает Майтра.

По её мнению, история ещё покажет Вашингтону, что его решение взвалить на себя дополнительные обязательства в Европе в тот момент, когда следовало бы от них отказаться на фоне серьёзных экономических проблем дома и роста конкуренции в Азии, на самом деле, было большой глупостью.

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Asia Times Китай Азия
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