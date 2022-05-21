Asia Times: американские эксперты скептически оценивают присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Эксперты в США скептически относятся к заявке Финляндии и Швеции на членство в НАТО, пишет в статье для Asia Times экс-советник Госдепартамента Джеймс Карден. Ряд аналитических центров и бывших официальных лиц США задаются вопросом, насколько мудрым является решение о присоединении ранее нейтральных стран к альянсу, поскольку это вызовет и дополнительные обязательства в отношении размещения американских сил в Европе — возможно, вплоть до границ с Россией, отмечается в статье.

Правительства Швеции и Финляндии на этой неделе подали в Брюсселе официальные заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в надежде стать 31-м и 32-м членами этого военного альянса. Но ряд экспертов и бывших официальных лиц в США восприняли это скептически, выразив сомнения относительно того, можно ли считать подобное решение необходимым и разумным, отмечает публицист и бывший советник Двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден в статье для Asia Times.



В опубликованном 16 мая официальном заявлении шведских властей подчёркивается: «По оценке правительства, членство в НАТО — лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки в сфере безопасности». При этом спецоперация России на территории Украины упоминается в качестве одного из факторов, повлиявших на это решение, говорится в статье.



Однако увеличение количества членов НАТО не обязательно приведёт к повышению эффективности альянса в целом, отмечают американские эксперты, поскольку это повышает и вероятность разногласий. Например, если хотя бы одна из стран альянса не согласится с общей оценкой характера конкретной угрозы или средств для устранения этой угрозы, это может затруднить или задержать своевременный ответ, подчёркивается в статье.



Подобный скептицизм, в частности, разделяет и научный сотрудник Центра национальных интересов по национальной безопасности Суматра Майтра. Она решительно отверает идею о том, что российская спецоперация автоматически делает обязательным присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. «Удивительно, что во время триумфа реализма мы полны решимости удвоить ошибку, допущенную при расширении НАТО», — подчеркнула она.



По её мнению, Европа вполне в состоянии самостоятельно регулировать баланс в сфере безопасности с учётом действий России, а Вашингтон должен воспользоваться моментом, чтобы заключить сделку с Брюсселем и создать для себя возможность уделять больше внимания Китаю. «Это прекрасная возможность для США переложить бремя европейской безопасности на страны Европы, вместо того чтобы брать на себя больше обязательств», — заявила Майтра.



Решение Швеции и Финляндии подать заявку на членство в НАТО многие эксперты восприняли как «разительный поворот», учитывая, что обе эти скандинавские страны до сих пор могли с пользой использовать свой нейтральный статус, чтобы способствовать достижению примирения и компромисса на международной арене, подчёркивается в статье. Некоторые также опасаются, что такой шаг может спровоцировать ответную реакцию России в адрес Финляндии, поскольку фактически означает односторонний отказ Хельсинки от Договора о дружбе 1992 года.



Похоже, что немцы и американцы, которые являются одними из самых громких сторонников очередного расширения альянса, также не учитывают того, что такие меры потенциально дают России возможность использовать «ахиллесову пяту НАТО» — параграф из 5-й статьи Североатлантического договора о том, что «нападение на одного является нападением на всех». Эта гарантия бессмысленна, поскольку США вряд ли захотят принести в жертву Нью-Йорк или Чикаго в обмен на Париж в случае обмена ядерными ударами, отмечается в статье.



Кроме того, присоединение Финляндии к альянсу сразу поднимет практический вопрос о том, как НАТО обеспечить дополнительную защиту очень протяжённой финской границы с Россией — и во что это всё обойдётся американским налогоплательщикам, предупреждают эксперты. Кажется маловероятным, что простой «угрозы ядерного возмездия» посредством расширенных сил сдерживания США в таком случае будет достаточно.



Это наложит дополнительные требования и обязательства на американские силы, размещаемые в Восточной Европе — возможно, вплоть до границы с Россией, и американцы должны хорошо понимать, сколько от них потребуется для выполнения такой миссии, говорится в статье.



Также возникает вопрос о единогласном одобрении, которого требует 10-я статья Североатлантического договора для принятия новых членов, учитывая, что Венгрия и Турция уже выразили своё несогласие. «Для них это вопрос правильной цены. Хотя они ещё не приняли никаких решений, они достаточно благоразумны, чтобы знать, что можно поторговаться», — считает Майтра.



По её мнению, история ещё покажет Вашингтону, что его решение взвалить на себя дополнительные обязательства в Европе в тот момент, когда следовало бы от них отказаться на фоне серьёзных экономических проблем дома и роста конкуренции в Азии, на самом деле, было большой глупостью.