Das Erste: после венгерской блокады ЕС всё-таки принял шестой пакет санкций против России
ЕС принял шестой пакет санкций против России и тем самым освободил себе путь для масштабного нефтяного эмбарго, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
Согласно объявлению, сделанному от имени 27 европейских стран, после многодневной блокады со стороны страны — члена ЕС Венгрии Европейский союз принял шестой пакет антироссийских санкций. Штрафные меры включают в себя масштабное нефтяное эмбарго против России.
Кроме того, несколько российских банков будут исключены из сети финансовых коммуникаций SWIFT, включая крупнейший российский банк «Сбербанк», а также Кредитный банк Москвы, Российский сельскохозяйственный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.
Помимо этого, санкции ощутят на себе несколько российских новостных каналов, которые будут запрещены в ЕС. Согласно принятому решению, каналы «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный» будут подвергнуты санкциям в связи с обвинениями в том, что Москва якобы использует их для распространения дезинформации о военной операции на Украине.
Теперь, когда официальное решение ЕС по санкциям принято, ожидается, что перечень штрафных мер будет опубликован в официальном журнале ЕС ещё в течение дня. После этого санкции будут считаться вступившими в силу, поясняет немецкий телеканал.
Как отмечает Das Erste, бойкот в отношении поставок нефти из России имеет особое экономическое значение и направлен на то, чтобы нефть из России в следующем больше не прибывала году в ЕС по морю. Только Венгрии, Словакии и Чехии из-за их высокой зависимости разрешено импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» до принятия дальнейших решений по этому поводу.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС будет покупать у России примерно на 90% меньше нефти, несмотря на исключение, сделанное для поставок по нефтепроводу. По оценкам европейского аналитического центра Bruegel, до недавнего времени страны ЕС по-прежнему тратили около €450 млн в день на нефть из России, а также €400 млн в день — на российский газ.
Венгрии также удалось добиться отмены санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который должен был попасть в санкционный список ЕС из-за поддержки военной спецоперации России на Украине. Венгрия, однако, не захотела принять санкции, которые включают запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых средств главы РПЦ. Венгерский премьер Виктор Орбан недавно обосновал свою позицию «вопросом о свободе вероисповедания венгерских религиозных общин». Эта свобода, по его словам, «священна и неотъемлема». По комментариям европейских дипломатов, несколько государств были крайне возмущены возобновлением блокады санкций со стороны Венгрии, отмечает немецкий телеканал Das Erste.
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