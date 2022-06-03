Das Erste: после венгерской блокады ЕС всё-таки принял шестой пакет санкций против России

После многодневной блокады со стороны Венгрии Евросоюз всё-таки принял новый, шестой пакет антироссийских санкций и открыл себе путь для масштабного нефтяного эмбарго, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Кроме того, от платёжной системы SWIFT будут отключены ещё несколько крупных банков, включая Сбербанк. Также санкции коснутся нескольких российских новостных каналов.

ЕС принял шестой пакет санкций против России и тем самым освободил себе путь для масштабного нефтяного эмбарго, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Согласно объявлению, сделанному от имени 27 европейских стран, после многодневной блокады со стороны страны — члена ЕС Венгрии Европейский союз принял шестой пакет антироссийских санкций. Штрафные меры включают в себя масштабное нефтяное эмбарго против России.

Кроме того, несколько российских банков будут исключены из сети финансовых коммуникаций SWIFT, включая крупнейший российский банк «Сбербанк», а также Кредитный банк Москвы, Российский сельскохозяйственный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Помимо этого, санкции ощутят на себе несколько российских новостных каналов, которые будут запрещены в ЕС. Согласно принятому решению, каналы «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный» будут подвергнуты санкциям в связи с обвинениями в том, что Москва якобы использует их для распространения дезинформации о военной операции на Украине.

Теперь, когда официальное решение ЕС по санкциям принято, ожидается, что перечень штрафных мер будет опубликован в официальном журнале ЕС ещё в течение дня. После этого санкции будут считаться вступившими в силу, поясняет немецкий телеканал.

Как отмечает Das Erste, бойкот в отношении поставок нефти из России имеет особое экономическое значение и направлен на то, чтобы нефть из России в следующем больше не прибывала году в ЕС по морю. Только Венгрии, Словакии и Чехии из-за их высокой зависимости разрешено импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» до принятия дальнейших решений по этому поводу.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС будет покупать у России примерно на 90% меньше нефти, несмотря на исключение, сделанное для поставок по нефтепроводу. По оценкам европейского аналитического центра Bruegel, до недавнего времени страны ЕС по-прежнему тратили около €450 млн в день на нефть из России, а также €400 млн в день — на российский газ.

Венгрии также удалось добиться отмены санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который должен был попасть в санкционный список ЕС из-за поддержки военной спецоперации России на Украине. Венгрия, однако, не захотела принять санкции, которые включают запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых средств главы РПЦ. Венгерский премьер Виктор Орбан недавно обосновал свою позицию «вопросом о свободе вероисповедания венгерских религиозных общин». Эта свобода, по его словам, «священна и неотъемлема». По комментариям европейских дипломатов, несколько государств были крайне возмущены возобновлением блокады санкций со стороны Венгрии, отмечает немецкий телеканал Das Erste.