Das Erste: Венгрия снова разрушает санкционную сплочённость ЕС против России

Единство по поводу антироссийских санкций в ЕС продержалось всего два дня, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Теперь Венгрия снова блокирует окончательное принятие пакета штрафных мер против России. По версии корреспондента, для Виктора Орбана дело не только в нежелании вводить санкции против православного патриарха Кирилла, но и в попытке шантажа Евросоюза с целью получить от него придержанные средства, заодно проявив лояльность Владимиру Путину.

Единство в ЕС продержалось всего два дня — потому что Венгрия, очевидно, блокирует окончательное принятие нового санкционного пакета против России. По данным дипломатов ЕС, представители Венгрии вчера вечером отказались участвовать в штрафных мерах против православного патриарха Кирилла. При этом только в понедельник на саммите ЕС премьер-министр Орбан прекратил сопротивление новому санкционному пакету, в котором также содержится частичное эмбарго на российскую нефть. Про Венгрию нам расскажет наш корреспондент Николаус Ноймайер, который вышел с нами на связь из Вены. Хочется спросить, как можно объяснить этот шаг назад. Действительно ли речь идёт только о патриархе?

НИКОЛАУС НОЙМАЙЕР, корреспондент Das Erste: В целом этот шаг на попятную или эта связь с патриархом не стали большой неожиданностью. Орбан ещё несколько недель назад сказал в интервью на радио, что это не годится — облагать санкциями церковных служителей высокого ранга, возможно, также с введением штрафов при въезде в Европу. Это с одной стороны. С другой, речь идёт также о том, что Орбан является одним из последних союзников Владимира Путина в Европе, здесь это видно совершенно отчётливо. Защищая верного Путину церковника, он также продемонстрировал верность Владимиру Путину. Так что, возможно, речь и о том, чтобы сохранить для себя открытые варианты в том, что будет происходить после завершения боевых действий, и тут можно снова стать ближе к Путину.

Теперь ЕС придерживает выплаты для Венгрии — это тоже играет какую-то роль?

НИКОЛАУС НОЙМАЙЕР: Я думаю, что это, вероятно, действительно самый главный мотив. Речь о том, что Венгрия не получит денег от ЕС, а ей нужно много денег, потому что были дорогие предвыборные подарки со стороны Виктора Орбана: он выделил субсидии на горючее, также субсидируются основные продукты питания. И он мог бы попытаться именно такого рода шантажом — я думаю, можно назвать это так — ещё раз получить тут прибыль. Потому что консенсус по поводу нефтяного эмбарго не приносит ему денег или облегчения финансового бремени, которое ему как раз необходимо.

Это был Николаус Ноймайер, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 02 июня 2022 года.