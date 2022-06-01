FAZ: нефтепровод «Дружба» проделал дыру в европейском эмбарго

В нефтяном эмбарго ЕС против России хватает «больших и малых дыр», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. С одной стороны, санкции касаются только нефти, привозимой танкерами, в то время как Венгрия, Словакия и Чехия по-прежнему могут получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». С другой стороны, эта более дешёвая нефть может привести к расколу внутри ЕС, предостерегает издание.

Как бы лидеры ЕС ни праздновали достижение соглашения по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго, правда в том, что время крупных штрафных мер против России на данный момент закончилось, пишет экономический корреспондент Frankfurter Allgemeine Хендрик Кафзак.

С нефтяным эмбарго против России ЕС достиг той точки, когда, по крайней мере для отдельных государств, цена объединённых действий европейских стран против Кремля стала слишком высока. Это относится не только к Венгрии, которая блокировала соглашение почти четыре недели: Германия тоже высказалась за эмбарго только после того, как значительно снизила свою зависимость от российской нефти.

«Результатом стало эмбарго с большими и малыми дырами», — подчёркивает автор статьи. ЕС действительно прекратит импорт нефти из России — однако это относится только к нефти, прибывающей на танкерах. Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Поскольку Германия и Польша больше не будут брать нефть из северного рукава трубопровода, эмбарго всё же затронет 90% импорта.

Это наносит ущерб России, поскольку она не может просто продавать нефть в другие страны, а если и продаёт, то по сниженным ценам, тем более что санкционный пакет также включает запрет на перестрахование российских нефтяных танкеров.

Однако, как отмечает немецкая газета, большой недостаток заключается в том, что всё это начнёт действовать только с 2023 года. До тех пор президент России Владимир Путин может продолжать получать от Европы миллиарды за нефть. Поскольку цены на неё, скорее всего, вырастут, в худшем случае это даже компенсирует для России негативный эффект от эмбарго. А Путин в это время может искать новых клиентов.

Более того, существует опасность, что дешёвая трубопроводная нефть, которую продолжают получать венгры, чехи и словаки, окажет раскалывающее воздействие на ЕС — даже если им не разрешат продавать её дальше, отмечает немецкая газета.

Чего не хватает Евросоюзу, так это введения сопутствующей импортной пошлины, уверен автор статьи. Таким образом ЕС смог бы отбить часть прибыли у России и обеспечить удорожание трубопроводной нефти. Плюс этой идеи в том, что для введения такой пошлины ЕС не требуется единогласного решения, в отличие от принятия новых пакетов санкций.

Работа над вводом пошлин на импортируемую нефть должна начаться немедленно — в противном случае европейцам стоит готовиться к тому, что Путин не смирится с нефтяным эмбарго и завернёт газовый кран, предостерегает Frankfurter Allgemeine.