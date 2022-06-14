Spiegel: почти половина немцев выступает против вступления Украины в ЕС

Среди жителей Германии существуют разногласия по вопросу о вступлении Украины в ЕС, о чём свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey по заказу издания Der Spiegel. Противников присоединения Украины к европейской семье почти столько же, сколько и сторонников — 42% и 45% соответственно. При этом на востоке Германии возможное членство Украины в ЕС поддерживает лишь 29% респондентов.

Возможное вступление Украины в ЕС сегодня является одной из самых обсуждаемых тем. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ближайшее время собираются посетить Киев — в ходе своего визита они также намерены обсудить этот вопрос. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует завершить переговоры по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. Она похвалила «огромные усилия и решимость» Украины на пути к ЕС, пишет Der Spiegel.

Мнения жителей Германии по вопросу о вступлении Украины в ЕС, напротив, разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Civey по заказу издания Der Spiegel.

На вопрос «Поддержите ли вы вступление Украины в ЕС?» 45% опрошенных ответили «да» или «скорее да». Почти столько же, а именно 42%, высказались против. 13% респондентов заявили, что пока не определились.

Анализ географического распределения респондентов показывает, что восточные немцы настроены к вступлению Украины в ЕС «явно более критически», чем жители Западной Германии. 49% западных немцев поддержали вступление, в то время как на востоке аналогичное мнение выразили лишь 29% респондентов. И наоборот, на востоке против возможного членства Украины в ЕС выступают 60% опрошенных — по сравнению с 37% на западе.

Кроме того, анализ результатов показывает, что восприятие возможного вступления Украины в ЕС также различается в зависимости от того, сторонником какой партии является респондент. Соответственно, активнее всего членство Украины в ЕС поддерживают сторонники зелёных, в то время как избиратели «Альтернативы для Германии» в основном выступают против, передаёт Der Spiegel.