Spiegel: почти половина немцев выступает против вступления Украины в ЕС
Возможное вступление Украины в ЕС сегодня является одной из самых обсуждаемых тем. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ближайшее время собираются посетить Киев — в ходе своего визита они также намерены обсудить этот вопрос. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует завершить переговоры по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. Она похвалила «огромные усилия и решимость» Украины на пути к ЕС, пишет Der Spiegel.
Ссылки по теме
-
Guardian: Еврокомиссия решит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС на следующей неделе
-
Начало длинного и трудного пути — CNBC о перспективе присоединения Украины к европейской семье
-
Хватает собственных проблем — NYTimes объяснила, почему ЕС не спешит принимать Украину
-
Die Welt: коротких путей быть не может — Шольц снизил ожидания Украины по вступлению в ЕС