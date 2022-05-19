Die Welt: коротких путей быть не может — Шольц снизил ожидания Украины по вступлению в ЕС

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на несколько лет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нет коротких путей в Евросоюз, и ко всем странам нужно относиться одинаково. Немецкий политик также потребовал, чтобы произошли подвижки в процессе принятия в Евросоюз государств Западных Балкан.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину, что его страна продолжит оказывать ей поддержку в боевых действиях против России, сообщает Die Welt.

По его словам, российский президент «будет готов всерьёз вести переговоры о мире» только после того, как поймёт, что не может сломить обороноспособность Украины.

Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать санкции против России, принимать у себя украинских беженцев, оказывать Украине экономическую помощь, а также поставлять ей оружие, в том числе и тяжёлое: «Помочь стране, которую жёстко атаковали, это не значит обострять ситуацию. Это вклад в то, чтобы отразить атаку и таким образом как можно быстрее остановить насилие».

Однако председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц обвинил Шольца в «двойной игре». По его словам, он делает вид, что ФРГ поставляет Украине оружие, а на самом деле до Киева практически ничего не доходит. К тому же немецкие оборонные предприятия уже неделями жалуются, что не могут получить разрешение на экспорт. «Что это за двойная игра, в которую играют в вашем правительстве», — спросил Мерц.

Представитель фракции зелёных в бундестаге Катарина Дрёге, напротив, поддержала Шольца. Недавно она обвинила Путина в том, что он ведёт продовольственную войну против Украины. Она также потребовала отключить российские банки от международных финансовых систем и перестать импортировать энергоресурсы из России. По её словам, эмбарго на нефть — «это самый мощный инструмент, который мы можем противопоставить России».

В свою очередь, Шольц заверил граждан Германии, что они получат поддержку от государства на фоне нынешнего роста цен на энергоресурсы. «Мы никого не бросим», — заявил он, подчеркнув необходимость обеспечить безопасность и независимость энергообеспечения страны. Но при этом у немцев должно хватать денег, чтобы платить за электричество и бензин, особенно это касается граждан с малым и средним достатком, добавил глава ФРГ.

Канцлер Германии также снизил ожидания Киева по поводу вступления в ЕС. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон прав в том, что этот процесс займёт не пару месяцев и, возможно, даже не пару лет. По словам Шольца, нужно справедливо относиться ко всем странам-кандидатам, поэтому никаких «коротких путей» в союз быть не может. Немецкий политик также потребовал, чтобы произошли подвижки в процессе принятия в Евросоюз государств Западных Балкан. Сам он собирается отправиться в регион в июне с посланием: «Западные Балканы — часть Европейского союза».