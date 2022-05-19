Le Figaro: против ядерного оружия и поставок Украине — пацифисты продолжают устраивать протесты возле американской военной базы в Германии

Немецкие пацифисты вот уже 30 лет устраивают протесты возле американской военной базы в Бюхеле, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание. В последние месяцы у активистов появился повод для раскола — вопрос о поставках вооружений Украине. Если часть протестующих уверена, что Киеву нужно помогать в военных действиях, если не удалось их предотвратить, то другие винят во всём американский империализм и выступают против вооружения украинской стороны.

Вот уже 30 лет небольшие группы пацифистов оккупируют участок газона возле военной базы США в немецком Бюхеле, пишет Le Figaro. Пенсионерка Эльке Коллер не в силах сосчитать количество демонстраций, в которых она участвовала с 1997 года — года рождения пацифистского движения Бюхеля, требующего вывода с территории Германии американского ядерного оружия. Однако с момента обострения конфликта на Украине члены движения всё больше сомневаются в эффективности своей борьбы, а самой ассоциации грозит раскол.

«Меня разрывает на части, — признаётся активистка. — Для меня Зеленский был бы героем, если бы сказал своему народу в начале военных действий: достаньте белые флаги, пусть придут русские, однажды мы от них избавимся!» Как напоминает Коллер, именно это произошло в Восточной Германии в 1957 году, а затем в Праге в 1968 году: Запад не вмешивался в ситуацию, и спустя десятилетия ГДР и Чешская Республика стали демократиями. Однако, раз украинский президент решил защищаться, ему нужно помочь, считает женщина.

Как напоминает газета, после долгих проволочек правительству Шольца пришлось согласиться на поставку тяжёлых вооружений Украине. Лидер социал-демократов оказался в западне между «американским покровителем» и защитником, который вкладывает сотни миллиардов долларов в военную поддержку Украины, и нежеланием своего населения вступать в прямую конфронтацию с Россией. Как отмечает издание, по иронии судьбы в правящей коалиции самыми воинственными членами оказались именно зелёные — наследники пацифистской и антиядерной традиции.

Точки накала эта моральная дилемма достигла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на границе с Францией и странами Бенилюкса. В этом районе находится не менее трёх военных авиабаз США. В Шпангдалеме, недалеко от Трира, к которому относится и Бюхель, ВВС США установили один из своих главных воздушных мостов для поставки вооружений на Украину. Территория занимает 6600 гектаров, на которых находится около 4 тыс. солдат.

Кроме того, 26 апреля глава Пентагона собрал своих союзников в Рамштайне, чтобы продемонстрировать мощь западной «армады» перед лицом Москвы. Эта авиабаза, на которой занято около 10 тыс. военнослужащих, долгое время служила «красной тряпкой» для пацифистов, поясняет газета. Именно отсюда запускались смертоносные операции американских беспилотников, порой становившиеся причиной многочисленных жертв среди гражданского населения. В 2010 году зелёные считали подобные операции — одна из которых привела к убийству иранского генерала Сулеймани — противоречащими международному праву и ставили правительству Меркель в упрёк их молчание перед лицом американского союзника.

В Идар-Оберштайне, к востоку от Трира, американцы недавно приняли первых украинских солдат для обучения обращению с танками. Наконец, Бюхель, бывшая французская военная база, где хранятся ядерные боеголовки, вызывает наибольшее раздражение. В 2010 году бундестаг поддержал резолюцию, призывающую Берлин потребовать вывода этого оружия с территории США. 12 лет спустя, в период, когда влияние США усиливается, усиливается и молчание, подчёркивает газета.

Местные власти и население в значительной степени удовлетворены существующим статус-кво. Дочь мэра города замужем за американским солдатом с авиабазы. «Здесь мы имеем дело с экономической и моральной коррупцией», — считает Хильдегард Слабик-Мюнтер, ещё одна видная представительница местного пацифистского движения. Тот факт, что общественное мнение в основном поддерживает поставки оружия Украине, выводит её и её соратников из себя. Эта часть активистов осуждает американский империализм и обвиняет Вашингтон в игнорировании российских требований в области безопасности, которые они считают законными. «С 2014 года Запад массово перевооружал украинцев, поэтому нельзя обвинять Путина во лжи», — утверждает активистка Клаудия Ло.

Активисты пацифистского движения выступают за немедленное эмбарго на российский газ и нефть, но расходятся во мнениях по поводу поставок оружия. Александр Гофман, чьи предки приехали в Россию по приглашению Екатерины Великой, а позднее были выселены в Казахстан Сталиным, после начала российской спецоперации на Украине повесил на балконе три флага: русский, украинский и казахский, и разместил в своём доме трёх украинских беженцев. При этом он не говорит ничего нелицеприятного в адрес Владимира Путина. «Эта братоубийственная война была записана в Библии», — утешает себя Александр, ожидая Страшного суда... и возобновления работы своего русского ресторана в Германии.

В небольшом жилом посёлке Альфлен, расположенном в непосредственной близости к военной базе, местные жители терпят активистов, но только во имя демократии, отмечает издание. Во время военных действий их борьба кажется жителям «откровенно экзотической». «Шольц слишком долго откладывает. НАТО и ЕС должны больше помогать Киеву», — считает Томас, который оправдывает присутствие ядерного оружия в Германии во имя сдерживания России.