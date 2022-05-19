Страна.ua Оригинал

СТРАНА: на Украине снесли ещё один памятник Максиму Горькому

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В посёлке Кегичевка Харьковской области снесли памятник советскому писателю Максиму Горькому. Как пишет «СТРАНА.ua», ранее монументы Горькому были демонтированы в Виннице и Полтавской области.
СТРАНА: на Украине снесли ещё один памятник Максиму Горькому
Telegram

На Украине снесли ещё один памятник советскому писателю Максиму Горькому. Как пишет «СТРАНА.ua», памятник демонтировали в посёлке Кегичевка Харьковской области.

Ранее памятник Горькому снесли в Виннице. Снос памятника Горькому был представлен как часть системной работы по деколонизации страны, а сам классик литературы назван «слугой сталинского режима».

Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

До этого под Полтавой снесли памятник Горькому и закрыли музей писателя.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
памятник Украина Харьков
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров