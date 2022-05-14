Le Figaro: в Риге сносят последний советский памятник

Власти Риги постановили снести последний монумент, прославляющий победу Советской армии над нацистской Германией, пишет Le Figaro. При этом сам снос потребует немалых денег, поскольку высота памятника 79 м, отмечает автор статьи.

Муниципальный совет Риги постановил снести памятник, прославляющий Красную армию. Как пишет Le Figaro, это последний монумент советской эпохи в Латвии.

Памятник 79 м высотой сделан из железобетона и состоит из нескольких огромных скульптур, поэтому работа по его демонтажу будет не дешёвой. Его установили в 1979—1985 годах в честь победы Советского Союза над нацистской Германией.

Как пишет автор статьи, каждый год тысячи русских людей в Латвии собираются 9 мая, чтобы отметить победу над Германией. Таковых примерно 30%. Но большинство латышей, по словам автора статьи, считают эту дату началом долгой советской оккупации. В 1991 году, когда она закончилась, были снесены почти все памятники советской эпохе, за исключением тех, что стояли на кладбищах.

Монумент в Риге защищало соглашение, заключённое между Латвией и Россией в 1994 году. Но в четверг парламент Латвии проголосовал за изменение этого соглашения, и в пятницу власти Риги постановили памятник снести. Российское посольство выразило своё возмущение такой несправедливостью.

Автор статьи в Le Figaro напоминает, что в 1997 году памятник уже пытались незаконно снести, но взрыв произошёл преждевременно — два человека погибли. После этого властям несколько раз подавались петиции о сносе памятника.