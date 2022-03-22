Bloomberg: «глупо и лицемерно» — Сербию возмутило предложение Литвы наказывать за поддержку России
Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал наказывать государства, которые ведут дела с Москвой и помогают ей обходить европейские ограничения. Предложение вызвало недовольство в Белграде, пишет Bloomberg.
Ссылки по теме
-
Euronews: депортированного из Австралии Джоковича встретили в Белграде как героя
-
CNN: после выигранного суда в Австралии у Джоковича появился шанс показать характер на Australian Open
-
Telegraph: Приштина обвинила Белград в стремлении «развязать очередную войну» на Балканах
-
EurActiv: большинство сербов считают влияние России и Китая положительным, а ЕС и США — негативным