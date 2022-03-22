Bloomberg: «глупо и лицемерно» — Сербию возмутило предложение Литвы наказывать за поддержку России

Глава МВД Сербии Александр Вулин эмоционально отреагировал на предложение латвийских властей принимать меры в отношении стран, которые не поддерживают антироссийские санкции. Министр назвал подобные призывы «лицемерием и глупостью», добавив, что Белград «не нападает на друзей», передаёт Bloomberg.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал наказывать государства, которые ведут дела с Москвой и помогают ей обходить европейские ограничения. Предложение вызвало недовольство в Белграде, пишет Bloomberg.

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что подобный выпад Вильнюса, явно адресованный его стране, выглядит «лицемерным». Особенно в свете того, что многие члены ЕС продолжают импортировать нефть и газ из России, отмечает издание.

«Угрожать Сербии санкциями, если она не введёт санкции против Российской Федерации, столь же глупо, сколь и лицемерно», — заявил министр. «Если литовские угрозы — это язык Европейского союза, то наше вступление в ЕС ещё дальше, чем я думал. Сербы не нападают на друзей и терпеть не могут шантаж», — подчеркнул он.

Сербия, которая надеется вступить в европейский блок, вошла в число более 140 стран, которые осудили действия России на Украине в ООН. В то же время она не присоединилась к жёстким санкциям против Москвы, обращает внимание издание.

После того как ЕС закрыл своё воздушное пространство для Москвы, национальный авиаперевозчик балканского государства Air Serbia продолжает летать в Россию, «предоставляя лазейку для путешественников». Однако на этой неделе компания сократила количество рейсов из-за международной критики, заключает Bloomberg.