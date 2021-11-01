EurActiv: большинство сербов считают влияние России и Китая положительным, а ЕС и США — негативным

В ходе нового опроса белградского Центра за свободные выборы и демократию и Международного республиканского института* большинство жителей Сербии заявили, что у их страны сейчас самые хорошие отношения с Москвой и Пекином, пишет EurActiv. Большая часть респондентов считают влияние России и Китая положительным, а США, Евросоюза и НАТО — негативным.
Большинство жителей Сербии считают, что Россия и Китай положительно влияют на их страну в последние годы. К такому выводу в ходе своего опроса пришли эксперты из белградского Центра за свободные выборы и демократию и Международного республиканского института*, сообщает EurActiv.
В то же время влияние США, Евросоюза и НАТО сербы расценивают как негативное. «Именно по этой причине большинство граждан полагают, что у Сербии сейчас самые хорошие отношения с Китаем и Россией. На третьем месте идёт ЕС. Когда граждан просили назвать страны, с которыми у Сербии должны быть самые хорошие отношения, Россия и Китай снова лидировали, а за ними шли соседние страны и ЕС», — отмечают авторы опроса, опубликованного в воскресенье 31 октября.
Даже говоря о таких сферах, как материальная помощь, где на первых позициях стоят Евросоюз и США, сербы утверждали, что Россия и Китай больше поддерживают их страну.
Также, как указано в докладе, участники опроса заявили, что верят в китайские инвестиции и инфраструктурные проекты, предпочитают китайские и российские вакцины «западным» и считают российскую экономику лучше американской. По словам авторов исследования, среди респондентов в целом заметен высокий уровень евроскептицизма.
* Корпорация «Международный Республиканский Институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.
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