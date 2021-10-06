Le Monde: Евросоюз обеспокоен сближением Восточных Балкан с Китаем, Россией и Индией

Нерешительность Евросоюза по вопросу интеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии дала возможность другим странам наладить политические и экономические связи с регионом, сообщает Le Monde. Для борьбы с влиянием Китая, России, Индии и Турции Брюссель планирует на предстоящем саммите с лидерами этих балканских стран предложить материальную помощь для восстановления экономики и поддержки систем здравоохранения во время пандемии коронавируса.

Шесть стран Восточных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия — с 2003 года прошли долгий путь ради вхождения в состав Евросоюза, и если Брюссель не спешит с принятием решения, то другие страны стараются этим воспользоваться, пишет Le Monde.

На неофициальном ужине 5 октября и краткой встрече на следующий день главы государств и правительств ЕС должны будут тщательно избегать слова «расширение», которое уже несколько лет является табу, — вместо него будут говорить о «стратегической программе», «сотрудничестве в области политики и безопасности» и «совместных усилиях». В то же время Европе необходимо выделить средства на восстановление экономики, инвестиции, энергетический и цифровой переход в регионе, где, как подчеркнул действующий председатель ЕС Янез Янша, другие страны «готовы сделать шаги, которые мы не делаем». По словам политика, Россия, Китай, Индия и Турция активно участвуют в политической и экономической жизни этих балканских стран.

Как отмечает французская газета, Пекин и Москва также смогли воспользоваться пандемией и прибегли к «вакцинной геополитике», как называет её европейское отделение Фонда Карнеги. Профессор европейской политики Бристольского университета Ана Юнкос считает, что такая стратегия ещё больше усугубила кризис доверия к ЕС в этих государствах: Европа не смогла продемонстрировать солидарность в трудное время, что позволило авторитарным странам занять освободившееся место.

В связи с этим Евросоюз спешит успокоить растущее недовольство балканских стран. На полях прошедшей недавно Генассамблеи ООН верховный представитель ЕС Жозеп Боррель встретился с их лидерами за ужином, где отметил необходимость приложить взаимные усилия для того, чтобы преодолеть заморозку обсуждений об их присоединении к союзу. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила столицы этих шести стран. Премьер-министр Албании Эди Рама воспользовался возможностью и пожаловался на отсутствие прогресса по вопросу вхождения в Евросоюз, на что фон дер Ляйен ответила: «Вступление (в союз. — ИноТВ) — это только вопрос времени».

Принимать решение, однако, предстоит Европейскому совету, указывает издание. В приглашении на предстоящий саммит его глава Шарль Мишель подчеркнул «стратегическую важность» Восточных Балкан и то, что Европа должна подтвердить приверженность своим обязательствам в отношении этого региона. Мишель также выступил за единство всех стран — членов Евросоюза, однако если треть из них — главным образом Австрия, Хорватия, Греция, Ирландия, Словения и Чехия — требуют дополнительные шаги по расширению состава, то другие — например, Франция, Нидерланды и Испания – проявляют осмотрительность.

«Никакого расширения до углубления (интеграции. — ИноТВ) в ЕС», — настаивают в Париже уже в течение нескольких лет. Один из дипломатов объясняет, что речь идёт о соответствии основополагающим принципам — соблюдению верховенства закона и ценностей Евросоюза, проведению реформ, — а также о понимании возможностей расширения блока.

Германия со своей стороны обеспокоена отменой виз для граждан Восточных Балкан, если они намерены провести в ЕС не больше 90 дней. Еврокомиссия считает такой шаг «значительным прогрессом», однако во многих европейских странах он вызвал беспокойство. Берлин отмечает, что албанцы и сербы злоупотребляют этой привилегией, а Нидерланды с 2019 года требуют приостановить её действие в отношении Албании.

На саммите в словенском городе Брдо-при-Кранью представители Евросоюза и лидеры балканских стран обсудят перспективу их вхождения в ЕС, сотрудничество в области внешней политики и безопасности, поддержку по борьбе с коронавирусом, а также разработку плана помощи региону, пишет Le Monde. Евросоюз, который является главным экономическим и торговым партнёром Восточных Балкан, планирует разблокировать €30 млрд на предстоящие шесть лет, стимулировать частные и государственные инвестиции в размере до €20 млрд, а также отдельно поддержать службы здравоохранения. Кроме того, на встрече ЕС попробует призвать помирить некоторых партнёров: недавно на границе между Косовом и Сербией накалилась обстановка из-за автомобильных номерных знаков, а НАТО выразило недовольство пролётом сербских истребителей над территорией Косова и посещением военных баз Сербии послом России в Белграде.