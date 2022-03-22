DELFI: популярный блогер Кирилл Фёдоров арестован в Латвии за поддержку спецоперации России на Украине

В Латвии был задержан один из самых популярных в стране блогеров Кирилл Фёдоров (Alconafter), который не успел выехать в Россию. По словам его сторонников, арест связан с тем, что Фёдоров, каналы которого в соцсетях имеют более полумиллиона подписчиков, освещал спецоперацию на Украине с жёстких пророссийских позиций. Они также призывают МИД России вмешаться, поскольку по латвийским законам ему может грозить до пяти лет тюрьмы за «поддержку агрессии», сообщает DELFI.

Один из самых популярных в Латвии блогеров Кирилл Фёдоров, известный под ником Alconafter и проживавший в Риге, был задержан 17 марта сотрудниками местных правоохранительных органов. Предполагается, что его арест связан с высказываниями Фёдорова «в поддержку агрессии России», пишет DELFI.



Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Война История Оружие», связанном с интернет-проектами Фёдорова, поясняется в статье. Там сообщалось также, что блогер собирался переезжать в Россию, однако не успел этого сделать и был арестован в своей квартире. По данным его сторонников, он был доставлен в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности Латвии, где содержался под стражей.



Журналистам DELFI пока не удалось получить официальных комментариев от представителей Госполиции Латвии или Службы государственной безопасности, говорится в статье. Но согласно сообщению в Telegram, Фёдорову инкриминируется нарушение латвийского уголовного закона по статье 78 «Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти» и статье 74, пункт 1 «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления».



По этим статьям предусматривается наказание вплоть до пяти лет тюремного заключения, поясняет DELFI. «С самого начала военной операции на Украине наш проект активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада», — подчёркивается в обращении соратников Фёдорова, опубликованном в Telegram. Они также призывают МИД России вступиться за арестованного в Латвии блогера.



В статье отмечается, что 31-летний Кирилл Фёдоров, который освещал спецоперацию на Украине «с жёстких пророссийских позиций», на данный момент является одним из самых популярных латвийских блогеров. Его канал на YouTube «История оружия» насчитывает уже около 512 тыс. подписчиков, при этом последние видео набирали более миллиона просмотров, а на связанный с его интернет-проектами канал в Telegram «Война История Оружие» подписано более 610 тыс. человек.