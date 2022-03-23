DELFI: Латвия собирается пересмотреть правила выдачи вида на жительство для граждан России

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш считает, что стране необходимо пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для граждан России. Как пишет портал DELFI, предполагается, что вид на жительство можно будет выдавать лишь в самых исключительных случаях — для воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что, возможно, пришло время пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для граждан России. Как передаёт DELFI, предполагается, что вид на жительство можно будет выдавать лишь в самых исключительных случаях.
Министр внутренних дел страны Мария Голубева, реагируя на заявление Кариньша, сообщила, что поручила подготовить необходимые изменения для приостановки выдачи новых видов на жительство гражданам России. Исключения составят некоторые случаи, такие как воссоединение семьи и «гуманитарные соображения в связи с репрессиями со стороны российского режима», уточнила Голубева. По её сведениям, сегодня таких разрешений выдаётся относительно немного.
Ранее премьер Кришьянис Кариньш говорил, что было бы неправильно отказывать в проживании на территории страны всем гражданам России. Также он заявлял, что «быть русским — не обязательно поддерживать президента России Владимира Путина», и об этом следует помнить всем, в том числе при общении с латвийскими русскими.
Как напоминает портал, временный вид на жительство — это документ, который даёт право иностранцу проживать в Латвии определённое время. С 2012 года вид на жительство выдаётся в формате удостоверения личности, поэтому перед получением вида на жительство необходимо сдавать биометрические данные. Вид на жительство требуется, если человек собирается находиться в Латвии более 90 дней в течение шестимесячного периода, считая с первого дня въезда.
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