«В порядке исключения»: граждане Латвии смогут служить в украинской армии

Латвийский парламент утвердил внесение поправок в законы, разрешающие гражданам страны в порядке исключения служить в Вооружённых силах Украины. Как сообщает DELFI, сейм также постановил, что служба в украинской армии не будет ограничением для получения гражданства Латвии в порядке натурализации.

Сейм Латвии утвердил внесение поправок в законы, разрешающие гражданам страны в порядке исключения служить в Вооружённых силах Украины. Как передаёт DELFI, латвийский парламент также постановил, что служба в Вооружённых силах Украины не будет ограничением для получения гражданства Латвии в порядке натурализации.

Как отмечает портал, на повестке дня сейма были два законопроекта, разработанные в срочном порядке по инициативе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оба законопроекта были утверждены единогласно в срочном порядке в двух чтениях в течение 20 минут. Законодательные изменения вступают в силу уже завтра.

В частности в закон «О национальной безопасности» внесена поправка, которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооружённых силах иностранных государств, если речь идёт об Украине.

В закон «О гражданстве» внесены изменения, предусматривающие, что служба в Вооружённых силах Украины не будет рассматриваться обстоятельством, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или рассматриваться как причина для лишения гражданства Латвии.