УП: главы МИД стран Прибалтики призвали оказать помощь Украине
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали совместное заявление «в связи с началом Россией новой масштабной агрессии против Украины». Как пишет «Украинская правда», обращение они разместили в Twitter, заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Мы самым строгим образом осуждаем открытую широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной, демократической Украины. Этот акт агрессии неприемлем, это вопиющее нарушение международного права, всех международных норм и преступление против украинского народа.
Все мы, всё международное сообщество должны строжайше осудить его и наложить максимальные санкции на Россию — включая отключение от SWIFT, политическую изоляцию, — и быть решительными в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности независимой Украины.