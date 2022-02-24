УП: главы МИД стран Прибалтики призвали оказать помощь Украине

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы из Киева призвали всё международное сообщество строжайше осудить Россию и наложить максимальные санкции из-за «начала новой масштабной агрессии против Украины». Как передаёт «Украинская правда», прибалтийские дипломаты заявили, что Западу следует безотлагательно предоставить Украине оружие, боеприпасы и другие виды военной поддержки для самозащиты, а также экономическую, финансовую, политическую и гуманитарную помощь.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали совместное заявление «в связи с началом Россией новой масштабной агрессии против Украины». Как пишет «Украинская правда», обращение они разместили в Twitter, заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы самым строгим образом осуждаем открытую широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной, демократической Украины. Этот акт агрессии неприемлем, это вопиющее нарушение международного права, всех международных норм и преступление против украинского народа.

Все мы, всё международное сообщество должны строжайше осудить его и наложить максимальные санкции на Россию — включая отключение от SWIFT, политическую изоляцию, — и быть решительными в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности независимой Украины.

Нам следует безотлагательно предоставить Украине оружие, боеприпасы и другие виды военной поддержки для самозащиты, а также экономическую, финансовую, политическую и гуманитарную поддержку», — подчёркивают они.

В конце министры добавляют, что сейчас находятся в Киеве.

«Мы поддерживаем вас и сделаем всё возможное, чтобы агрессор заплатил самую высокую возможную цену. Слава Украине», — заявили министры.