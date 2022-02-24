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Вести: Зеленский объявил на Украине военное положение

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский ввёл на всей территории Украины военное положение. Как передают «Вести», украинский президент также записал видеообращение к гражданам, в котором призвал не паниковать, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
Вести: Зеленский объявил на Украине военное положение
AP

Владимир Зеленский ввёл на Украине военное положение. Как пишут «Вести», украинский президент также записал видеообращение к гражданам.

В обращении Зеленский сказал, что военное положение вводится на всей территории Украины. Он также сообщил, что разговаривал с президентом США Джо Байденом и тот уже готовит международную поддержку.

«Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности страны», — подчеркнул президент.
 
Зеленский также попросил украинцев не паниковать, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
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