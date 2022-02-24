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Корреспондент: Кулеба призвал мир остановить Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в Twitter призвал мировое сообщество остановить российского президента Владимира Путина, который «начал полномасштабную войну против Украины». Как пишет «Корреспондент», Кулеба заявил, что в этой войне Украина будет защищаться и победит.
Корреспондент: Кулеба призвал мир остановить Путина
AP

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество остановить российского президента Владимира Путина. Как передаёт «Корреспондент», об этом говорится в сообщении главы МИД Украины в Twitter, обнародованном утром 24 февраля.

«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас», — говорится в сообщении.

Как напоминает издание, ранее Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин выбрал путь войны с Украиной, и пообещал, что мир призовёт Россию к ответу.
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