Корреспондент: Кулеба призвал мир остановить Путина

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в Twitter призвал мировое сообщество остановить российского президента Владимира Путина, который «начал полномасштабную войну против Украины». Как пишет «Корреспондент», Кулеба заявил, что в этой войне Украина будет защищаться и победит.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество остановить российского президента Владимира Путина. Как передаёт «Корреспондент», об этом говорится в сообщении главы МИД Украины в Twitter, обнародованном утром 24 февраля.
«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас», — говорится в сообщении.
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