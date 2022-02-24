CNN о взрывах в Киеве: Россия пытается нейтрализовать противовоздушную оборону Украины

Никто сейчас так не погружён в события, как наш корреспондент Мэттью Чанс, который сейчас находится в Киеве. Недавно Мэттью делал прямой репортаж, во время которого он начал слышать взрывы вблизи Киева. Он находится всё на том же балконе, что и раньше: он говорит, что у него есть новые данные. Мэттью, что видно, что слышно?



МЭТТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Должен сказать, что последние полчаса здесь достаточно громко. Мы слышали звуки новых взрывов, которые на этот раз доносились с севера города, находящегося вот в этом направлении. Сейчас становится светлее, поэтому можно лучше рассмотреть, что происходит.



Примерно в 20 милях к северу отсюда расположена военная авиабаза — Васильковская авиабаза. Там расположены истребители и перехватчики украинских воздушных сил. В Министерстве внутренних дел нам рассказали, что многие из ракет, выпущенных Россией по Киеву за последний час, были нацелены на эту авиабазу. Также целью стал международный аэропорт Борисполь, который также имеет военный компонент — к примеру, там находятся ракеты класса «земля — воздух».



Мы не знаем точно, что планирует Владимир Путин, но всё это указывает на идею о том, что Россия пытается нейтрализовать украинские средства воздушной обороны. Должен сказать, что украинские средства воздушной обороны не так уж и мощны. На вооружении стоят очень старые самолёты, нет высокотехнологичных систем ПВО. Но кажется, что даже то, что сейчас есть, уничтожается ракетными ударами. На данный момент мы насчитали около 15—16 ударов, каждый из которых сопровождался многочисленными взрывами в разных частях города: на востоке в районе международного аэропорта, на юге и, разумеется, как я уже объяснял, на севере.



Зачем они нейтрализуют их противовоздушную оборону? Очевидно, первая причина — чтобы обеспечить России превосходство в воздухе, чтобы Украина не могла запускать ракеты класса «земля — воздух» по российским самолётам, которые в скором времени могут появиться в небе. А также чтобы они не могли проводить воздушные удары по наземным силам, возможно, в Донбассе, который находится в нескольких сотнях миль отсюда и на который, по словам Владимира Путина, сосредоточено основное внимание его специальной военной операции. Именно так он её назвал.



Украинские официальные лица так её не называют. Они называют происходящее «началом полномасштабного вторжения». И этим утром здесь, в украинской столице, в то время как встаёт солнце и уже погасло уличное освещение, существуют опасения, что всё это лишь начало гораздо более масштабного, более широкого вторжения.



Как раз об этом заявляли Соединённые Штаты. В их разведданных, которые были переданы украинским официальным лицам, говорилось, что авиаударами дело не ограничится, что будет целый спектр военных тактик, приёмов кибервойны, психологической войны, возможно, также развёртывание наземных сил. Это может быть одной из причин, почему под прицел попали эти взлётно-посадочные полосы. Но почему они хотят это сделать, пока неясно. Мы тут пускаемся в предположения.



Однако я могу вам сказать: то, что видели мы, то, что видели многие люди, в том числе и я, всего пару часов назад было чем-то немыслимым, а теперь всё это начало развиваться.



И так думаю не только я. Здесь, в украинской столице — 2,8 миллиона человек. И пока ещё я ни с кем не говорил, но могу себе представить, насколько они должны быть встревожены, испуганы, услышав этим утром взрывы, а в некоторых случаях почувствовав, как трясутся их кровати. Дон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.