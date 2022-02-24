CNN о взрывах в Киеве: Россия пытается нейтрализовать противовоздушную оборону Украины
Украинские официальные лица так её не называют. Они называют происходящее «началом полномасштабного вторжения». И этим утром здесь, в украинской столице, в то время как встаёт солнце и уже погасло уличное освещение, существуют опасения, что всё это лишь начало гораздо более масштабного, более широкого вторжения.
Как раз об этом заявляли Соединённые Штаты. В их разведданных, которые были переданы украинским официальным лицам, говорилось, что авиаударами дело не ограничится, что будет целый спектр военных тактик, приёмов кибервойны, психологической войны, возможно, также развёртывание наземных сил. Это может быть одной из причин, почему под прицел попали эти взлётно-посадочные полосы. Но почему они хотят это сделать, пока неясно. Мы тут пускаемся в предположения.
Однако я могу вам сказать: то, что видели мы, то, что видели многие люди, в том числе и я, всего пару часов назад было чем-то немыслимым, а теперь всё это начало развиваться.
И так думаю не только я. Здесь, в украинской столице — 2,8 миллиона человек. И пока ещё я ни с кем не говорил, но могу себе представить, насколько они должны быть встревожены, испуганы, услышав этим утром взрывы, а в некоторых случаях почувствовав, как трясутся их кровати. Дон.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.
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