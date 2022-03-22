DELFI: Илзе Лиепа, Никита Михалков и другие рискуют оказаться в чёрном списке Латвии за концерт в Лужниках

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16:35 Президент РПЛ Хачатурянц: мы хотим вернуть пиво на стадионы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о намерении отменить запрет на употребление пива на стадионах.

16:29 Непряева: иностранцы пишут, что любят нас и ждут назад Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков в социальных сетях.

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16:12 Daily Mail: «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыли Лондонский «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит прибыли.

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16:07 «Спартак» публично выступил против расширения РПЛ Пресс-служба московского «Спартака» выступила с официальным заявлением по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

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14:35 Два человека погибли при падении подъёмника на стройке в Красноярске С высоты десятого этажа на стройке в Красноярске рухнул подъёмник с тремя рабочими, двое из них погибли.

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