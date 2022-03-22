DELFI Оригинал

DELFI: Илзе Лиепа, Никита Михалков и другие рискуют оказаться в чёрном списке Латвии за концерт в Лужниках

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Целый ряд деятелей российской культуры, по мнению Министерства культуры Латвии, необходимо занести в чёрный список после их участия в концерте в поддержку спецоперации России на Украине, сообщает DELFI. Министерство культуры Латвии обратилось в МИД с требованием признать «нежелательными» на территории страны более 20 российских артистов, в числе которых знаменитая балерина Илзе Лиепа, дирижёр Валерий Гергиев, кинорежиссёр Никита Михалков и другие.
DELFI: Илзе Лиепа, Никита Михалков и другие рискуют оказаться в чёрном списке Латвии за концерт в Лужниках
AP

Более 20 деятелей российской культуры призывают признать «нежелательными» в Латвии после их участия в концерте «в честь аннексии* Крыма» в Лужниках, сообщает DELFI. С соответствующим требованием Министерство культуры Латвии обратилось к Министерству иностранных дел, поясняется в статье. При этом в чёрный список замеченных на концерте артистов попала и знаменитая балерина Илзе Лиепа, отмечается в статье. 

В официальном заявлении Министерства культуры Латвии говорится, что, принимая во внимание состоявшееся 18 марта на стадионе «Лужники» в Москве «прокремлёвское мероприятие», которое было организовано, как подчёркивается в документе, «в честь аннексии* Крыма» и в поддержку российской спецоперации на территории Украины, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список «нежелательных лиц» в Латвии, пишет DELFI.

Кроме того, Пунтулис призвал запретить этим деятелям культуры въезд в Латвийскую Республику. В прилагаемый чёрный список включены такие известные личности, как балерина Илзе Лиепа, режиссёр Валерий Гергиев, кинорежиссёр Никита Михалков и другие российские артисты. В частности, в нём также фигурируют Николай Расторгуев, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и многие другие участники концерта, поясняется в статье. 

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
DELFI Латвия Европа
теги
информационная война кино концерт Крым культура Латвия Москва Никита Михалков Прибалтика Россия санкции спецоперация России на Украине театр Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров