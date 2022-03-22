DELFI: Илзе Лиепа, Никита Михалков и другие рискуют оказаться в чёрном списке Латвии за концерт в Лужниках

Целый ряд деятелей российской культуры, по мнению Министерства культуры Латвии, необходимо занести в чёрный список после их участия в концерте в поддержку спецоперации России на Украине, сообщает DELFI. Министерство культуры Латвии обратилось в МИД с требованием признать «нежелательными» на территории страны более 20 российских артистов, в числе которых знаменитая балерина Илзе Лиепа, дирижёр Валерий Гергиев, кинорежиссёр Никита Михалков и другие.
Более 20 деятелей российской культуры призывают признать «нежелательными» в Латвии после их участия в концерте «в честь аннексии* Крыма» в Лужниках, сообщает DELFI. С соответствующим требованием Министерство культуры Латвии обратилось к Министерству иностранных дел, поясняется в статье. При этом в чёрный список замеченных на концерте артистов попала и знаменитая балерина Илзе Лиепа, отмечается в статье.
В официальном заявлении Министерства культуры Латвии говорится, что, принимая во внимание состоявшееся 18 марта на стадионе «Лужники» в Москве «прокремлёвское мероприятие», которое было организовано, как подчёркивается в документе, «в честь аннексии* Крыма» и в поддержку российской спецоперации на территории Украины, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список «нежелательных лиц» в Латвии, пишет DELFI.
Кроме того, Пунтулис призвал запретить этим деятелям культуры въезд в Латвийскую Республику. В прилагаемый чёрный список включены такие известные личности, как балерина Илзе Лиепа, режиссёр Валерий Гергиев, кинорежиссёр Никита Михалков и другие российские артисты. В частности, в нём также фигурируют Николай Расторгуев, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и многие другие участники концерта, поясняется в статье.
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