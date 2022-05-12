DELFI: парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Сейм Латвии проголосовал за законопроект, предусматривающий прекращение действия статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Как передаёт DELFI, латвийский парламент снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сейм Латвии проголосовал в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, пишет DELFI, латвийский парламент снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Решение отказаться от исполнения статьи международного договора Латвия обосновывает тем, что «Россия совершает военные преступления на Украине».

Как напоминает портал, после того, как Сейм примет решение, снимающее юридические барьеры на пути к демонтажу памятника, открываются политические возможности принять соответствующее решение. Поскольку памятник находится в столице, решение и реализацию решения должна обеспечивать Рижская дума. Как заявил 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис, вероятно, до выборов Сейм, которые пройдут 1 октября этого года, монумент снести не удастся.

В ходе дебатов в Сейме депутат Криста Баумане заявила, что памятник в парке Победы — «это символ оккупации, символ России как наследницы СССР, совершающей военные преступления на Украине».

«Этому нет места в нашей стране и столице государства. Так думает большинство общества. Приняв сегодня решения, мы получим право сами устанавливать, что в нашей стране происходит с советскими памятниками», — сказала Баумане.

«Я убежден, что Сейм в большом единодушии, исключая поддерживающих импереалистическую и преступную политику России, примет этот законопроект», — заявил депутат Кришьянис Фелдманс.

Фелдманс уверен, что сам факт возведения монумента в 80-х годах прошлого века нужно рассматривать как шаг к расколу общества.

«У строительства памятника тогда была цель — расколоть общество, реализуя мягкую власть СССР», — уверен депутат.

«Борьба с памятниками — очень увлекательный процесс. И это только начальная фаза. Сегодня речь идет о памятнике в Пардаугаве. Уже звучат речи о том, что нужно снять ту или иную мемориальную доску, вот, скажем, в Риге возле университета есть табличка памяти Келдыша. Кто такой Келдыш? Президент Академии наук СССР. Это ничего, что он рижанин, что выдающийся учёный. Может быть нужно снести памятник Марису Лиепе, который был народным артистом СССР и большую часть жизни танцевал в Большом театре в Москве, а не в Риге. Может быть так? Это решение? А что делать с красными стрелками, памятник которым установлен в советское время? Название изменено, памятник стоит на месте, но по существу, исходя из такой логики, следовало бы снести. Процесс сноса — увлекательнее азартных игр, и этим, я чувствую, что этим все занимаются», — заявил с трибуны депутат Сейма Сергей Долгополов.