СТРАНА: в Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы Народов

В Киеве под аркой Дружбы Народов начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», мэр украинской столицы ранее заявлял, что саму арку в будущем переименуют и подсветят цветами украинского флага.
В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы Народов, о чём ранее предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующее видео опубликовала депутат Рады Кира Рудык в своём Telegram-канале.
«Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь — дошли», — написала она под видео.
Как отмечает издание, речь идёт о демонтаже бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Саму арку, как говорил Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.
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