Страна.ua Оригинал

СТРАНА: в Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы Народов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киеве под аркой Дружбы Народов начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», мэр украинской столицы ранее заявлял, что саму арку в будущем переименуют и подсветят цветами украинского флага.
СТРАНА: в Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы Народов
Telegram

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы Народов, о чём ранее предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующее видео опубликовала депутат Рады Кира Рудык в своём Telegram-канале.

«Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь — дошли», — написала она под видео.

Как отмечает издание, речь идёт о демонтаже бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Саму арку, как говорил Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
история Киев памятник Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров