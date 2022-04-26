СТРАНА: в Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы Народов

В Киеве под аркой Дружбы Народов начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», мэр украинской столицы ранее заявлял, что саму арку в будущем переименуют и подсветят цветами украинского флага.

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы Народов, о чём ранее предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующее видео опубликовала депутат Рады Кира Рудык в своём Telegram-канале.

«Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь — дошли», — написала она под видео.

Как отмечает издание, речь идёт о демонтаже бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Саму арку, как говорил Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.