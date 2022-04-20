Neues Deutschland: в Германии отменили празднования годовщины встречи на Эльбе

Власти немецкого рода Торгау отменили памятные мероприятия в годовщину встречи на Эльбе советских и американских войск, сообщает Neues Deutschland. Бургомистр Ромина Барт объяснила своё решение соображениям безопасности, а также тем, что многие из приглашённых гостей из России и Украины отказались приезжать. «Нынешняя ситуация <…> слишком неопределённая для такой встречи», пояснила она, намекая на украинский кризис.

25 апреля 1945 года за несколько дней до окончания Второй мировой войны на разрушенном мосту через Эльбу недалеко от немецкого города Торгау произошла встреча советских и американских войск, напоминает Neues Deutschland. Этот момент запечатлён на легендарной фотографии, на которой союзники обнимаются и улыбаются.

С тех пор в так называемый День Эльбы в Торгау проходят традиционные памятные мероприятия с участием политиков и ветеранов, продолжает немецкое издание. Но в этом году они были отменены. «После интенсивных переговоров и обдумываний» было принято решение не проводить акцию, так как «нынешняя ситуация <…> слишком неопределённая для такой встречи», заявила бургомистр города Ромина Барт.

Более точных пояснений она не дала, но итак понятно, что политик намекала на боевые действия России на Украине. При этом несмотря на них городская администрация до последнего момента планировала дать возможность представителям обеих стран высказаться на памятном мероприятии. Уже были разосланы приглашения для почётных гостей из Москвы и Киева, а также представителям бывших союзнических сил.

Но критики говорили, что эти планы «наивны» и предостерегали, что празднования годовщины могут закончиться скандалом. Более того месяц назад в городском совете прошло голосование по вопросу проведения мероприятия, и большинство высказалась за его отмену, но бургомистр проигнорировала его результаты и настояла на проведении встречи, а отменила её уже только в самый последний момент.

Своё решение она объяснила соображениям безопасности, а также тем, что многие из 75 почётных гостей отказались приезжать. Но всё же памятные мероприятия отменены не полностью. На сохранившейся опоре от бывшего моста планируется провести молебен за мир. Будет возможность возложить венки к местному памятнику для того, чтобы «сохранить память об этом значимом для мира дне», пояснила бургомистр. Также в последние выходные апреля на речном берегу пройдёт музыкальный фестиваль, приуроченный ко Дню Эльбы.

Местные политики от левой партии раскритиковали решение городских властей, отмечает издание. По их мнению, в этот символический день было важно послать сигнал мира, для чего можно было провести памятные мероприятия и без участия России и Украины. К тому же в этот день левые собирались провести дискуссионный форум для обсуждения украинского кризиса.