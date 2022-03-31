Fox News

Фарадж: Запад долго провоцировал Россию — и Путину пришлось ответить

Материал представлен в переводе ИноТВ
Запад должен был попытаться сотрудничать с Россией против исламистов и Китая, но вместо этого спровоцировал её, увлёкшись расширением НАТО, заявил в интервью Fox News инициатор брексита Найджел Фарадж. Британский политик напомнил, что Россия не раз подвергалась вторжениям европейцев, в результате чего погибли десятки миллионов русских.

Найджел Фарадж возглавлял движение за выход Великобритании из Евросоюза. Конечно же, мы рады, что сегодня он с нами. Найджел Фарадж, большое спасибо, что нашли для нас время. То, что вы заботитесь о своей стране и не присоединяетесь ни к каким внешним силам, это первая строчка в вашей биографии. Всю жизнь вы пытались защищать собственную страну, и только её. Так что не думаю, что кто-то может отмахнуться от вас как от «орудия иностранной державы».

В том своём выступлении, просмотр которого сегодня вызывает потрясение, вы сказали: «Если мы хотим войны с Россией…» Почему вы это сказали?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европейского парламента: Мне это было очевидно. Послушайте, вы абсолютно правы, Такер, я националист, я верю в свою страну, я боролся за её независимость. Но я также верю в западные ценности. И у нас с вами, у Америки, Канады, Австралии и многих других стран есть много общего. И, конечно же, мы объединяли усилия в двух мировых войнах, чтобы сражаться за эти ценности.

Потом мы совершенно сбились с пути — с Афганистаном, Ираком, Ливией и многим другим. Глобалисты… Я говорю о Билле Клинтоне и Тони Блэре, которые это начали. А потом это стало догмой — то, что НАТО и Европейский союз, эти империи, должны расширяться.

Знаете, надо понимать историю России. Вторжение Наполеона, вторжение Гитлера, смерти десятков миллионов русских в результате этих вторжений. И я вижу, что расширение НАТО и Евросоюза на запад* после падения Берлинской стены было намеренно провокационным актом.

Знаете, Черчилль сказал, когда пала нацистская империя: «Будьте великодушными в победе». Не тыкайте их носом в грязь в результате того, что было сделано. Попытайтесь обеспечить установление союзнических отношений и долговечного мира.

Послушайте, буду с вами честен: я не фанат Владимира Путина, ни в каком смысле.

Да.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Журналист вроде вас… Журналист вроде вас не прожил бы в России долго, критикуя режим.

Согласен.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Но в больших вещах, в том, что касается больших ценностей, понимая угрозу, которую представляет для нас и для вас исламский экстремизм и Компартия Китая, нам следовало попытаться сделать Владимира Путина тем человеком, с которым мы могли бы вести дела. А не тем, кого мы спровоцировали и кому мы дали casus belli, причину для военных действий, которую он может внушить своему народу.

Итак, послушайте, я ни на мгновение не оправдываю многое из того, что Путин сделал с 24 февраля, но я понимаю, что ко многому из этого привели наши громадные геополитические ошибки.

Дата выхода в эфир 30 марта 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

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