Политолог: конфликт на Украине усилит зависимость Европы от США

Геополитический кризис на Украине приведёт к усилению военной и энергетической зависимости европейских стран от Соединённых Штатов, утверждает в статье для Le Monde политолог Александра де Хоп Шеффер. По её словам, Евросоюзу даже пришлось отказаться от амбициозного проекта о европейской обороне и срочно обратиться за гарантиями безопасности к НАТО и США.

«Американский жандарм вернулся в Европу», — пишет на страницах Le Monde политолог Александра де Хоп Шеффер. Под двойным давлением со стороны конгресса и восточных союзников НАТО администрация Байдена проводит беспрецедентную со времён холодной войны реорганизацию американских сил обороны в Европе: с 80 тыс. их число за два месяца увеличилось до 100 тыс. и приблизилось к уровню 1997 года, когда США и их союзники начали расширение альянса на восток.

В то же время конфликт на Украине приведёт к усилению военной и энергетической зависимости Европы от Соединённых Штатов, считает автор статьи. Конечно, Евросоюз принял важные решения по этим двум направлениям: увеличил оборонный бюджет, наладил поставки на Украину вооружения и принял мандат, разрешающий Еврокомиссии совершать групповые закупки газа. Однако теперь желание Европы добиться стратегической автономии, за которую помимо Франции выступали такие страны, как Нидерланды и Финляндия, вытеснили необходимые гарантии безопасности со стороны США, американский сжиженный природный газ и оборонная промышленность. Отмечается, что такое возвращение США в Европу будет сопровождаться сильным давлением со стороны Вашингтона на его союзников, чтобы они выделяли больше средств на коллективную безопасность на своей территории, выполняли свои обязательства (особенно Германия) и присоединились к жёсткой политике в отношении Китая. При этом конфликт на Украине показал, что Россия не оказалась в изоляции на международной арене, и желание Запада разорвать отношения Москвы с рядом стран оказалось выполнить сложнее или даже невозможно.

В то же время российская спецоперация на Украине станет геополитическим кризисом с наибольшими для США последствиями после 11 сентября 2001 года, предсказывает де Хоп Шеффер. Если теракты затянули Америку и НАТО в 20-летнюю борьбу с терроризмом, действия России 24 февраля ознаменуют возвращение к истокам, то есть к коллективной безопасности евроатлантического пространства. Сейчас военные операции в Афганистане, Ираке, Мали (если говорить о Франции) рассматриваются западными политиками и военными как стратегические отвлекающие факторы, из-за которых армия потеряла навыки ведения высокоинтенсивной борьбы, а Россия и Китай смогли усилить свой боевой потенциал в соседних странах и за их пределами.

С этих пор коллективная безопасность становится главной задачей НАТО, а все остальные миссии: урегулирование кризисов, поддержание устойчивости к внешним воздействиям, политика партнёрства — отходят на второй план. Прямым следствием такой политики стало разворачивание четырёх новых тактических групп на восточном фронте. Подразумевается также подбор подходящего оборудования: за пределами США почти две трети танков НАТО поставляют Турция и Греция. Франция, Германия и Великобритания больше не предоставляют необходимого числа солдат. В свете «российской угрозы» Европа спешит «купить» гарантию американской безопасности с помощью истребителей F-35. Так поступили Германия, Финляндия, Румыния и Польша, чтобы обеспечить американское присутствие на своей территории и снова вернуться к коллективной безопасности. Это желание быстро залатать дыры толкает европейские страны к покупке легкодоступного американского вооружения, однако срывает задачу по развитию промышленной экосистемы на европейском уровне, которая смогла бы поддержать стратегические амбиции ЕС.

В этом конфликте Европе сложно придерживаться нейтралитета, на который сейчас претендуют Турция, Израиль и Китай — страны, которые играют роль посредников между Украиной и Россией. Таким образом, анализирует политолог, намечается что-то вроде «девестернизации» кризисной дипломатии, в ходе которой Запад оказывается всё больше не у дел. Было бы заблуждением верить, что можно разорвать связи России с рядом стран: так, с Китаем она разделяет некоторое отвращение к НАТО и Западу в целом, такой же точки зрения придерживается множество латиноамериканских лидеров, которые обвиняют Запад в войне на Украине, а в Индии и Африке Россия является главным поставщиком вооружения. Желание Вашингтона исключить Россию из «Большой двадцатки» наталкивается на сопротивление Китая, Бразилии и Индонезии, которая сейчас является её председателем. Такой новый геополитический расклад ограничивает возможность введения санкций против России, поэтому в краткосрочной перспективе увеличение поставок вооружения на Украину является самой эффективной мерой, пишет в заключение Александра де Хоп Шеффер в Le Monde.