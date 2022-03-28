Xinhua: политика США довела НАТО до квази-«горячей» войны с Россией

Научный сотрудник Китайского института международных исследований Кан Цзе проанализировал отношения России и НАТО за последние 30 лет: от медового месяца в конце 80-х до нынешней квази-«горячей» войны. По мнению эксперта, у Вашингтона была реальная возможность включить Россию в систему безопасности НАТО, но вместо этого он выбрал путь конфронтации.

Отношения между Россией и НАТО за последние 30 лет спустились по нисходящей спирали: от медового месяца до размолвки, от разрядки до ссор и от новой холодной войны до квази-«горячей» войны. Об этом в недавнем интервью Xinhua заявил научный сотрудник Китайского института международных исследований Кан Цзе.

Резкое изменение в их отношениях является не только воплощением резких изменений в идентичности и внешней политике России, но и воплощением расширения американского влияния на бывшие страны Варшавского договора в эпоху после холодной войны, сказал эксперт.

Тридцать лет назад недавно обретшая независимость Россия пыталась добиться членства в НАТО, но была встречена обещанием администрации Джорджа Буша — старшего ни на дюйм не расширять НАТО на восток.

Несмотря на отсутствие прямого взаимодействия, Россия сейчас находится в состоянии квази-«горячей» войны с НАТО на фоне военного конфликта с Украиной, сказал Кан Цзе.

ФАНТАЗИИ (1991—1993)

До распада Советского Союза на тот момент российский лидер Борис Ельцин однажды заявил Соединённым Штатам и НАТО, что сотрудничество с единственным западным военным альянсом является неотъемлемой частью безопасности России, и назвал членство в НАТО «долгосрочной политической целью» России.

Россия следовала либеральному интернационализму после обретения независимости. Тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев написал в «Обзоре НАТО», официальном журнале альянса: «Мы рассматриваем страны НАТО как наших естественных друзей, а в будущем — как союзников».

Тогдашний президент США Джордж Буш — старший неоднократно заявлял, что России будет предоставлено право на вступление в НАТО, если она проведёт реформы.

ТРЕЩИНЫ (1994—1998)

То, что НАТО начало расширение на восток, разрушило фантазии России о Западе, отметил Кан Цзе. С конца 1993 года администрация Билла Клинтона начала продвигать альянс на восток, чтобы конкурировать с республиканцами, завоевать расположение военно-промышленного комплекса и привлечь на свою сторону избирателей польского и чешского происхождения.

На встрече министров иностранных дел НАТО была объявлена дорожная карта расширения без предварительных консультаций с Россией, что привело Ельцина в ярость.

В 1995 году группа экспертов, назначенная Ельциным, предложила два варианта расширения НАТО: либо НАТО должно предоставить России членство, либо НАТО должно быть передано под управление расширенной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с ООН, в которой Россия будет иметь право вето.

В последние годы российская сторона неоднократно упоминала, что НАТО отказалось от своего обязательства «не расширяться на восток». В феврале 1990 года, когда тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер посетил Советский Союз для переговоров о воссоединении Германии, он предложил советскому лидеру Михаилу Горбачёву, что Соединённые Штаты и НАТО гарантируют, что юрисдикция и военное присутствие НАТО не продвинутся ни на дюйм на восток после воссоединения Германии.

По мнению России, «отсутствие расширения на восток», безусловно, включает страны Восточной Европы к востоку от тогдашней Восточной Германии, так что это было равносильно обязательству США не расширять НАТО на восток. Однако, по мнению Соединённых Штатов, это обязательство было направлено только на воссоединение Германии, и вопрос о расширении на восток в то время не стоял на повестке дня всех сторон, поэтому обязательство не распространяется на Восточную Европу.

КРИЗИС И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ (1999—2005)

Балканы — первая борцовская арена России и НАТО, сказал эксперт. В марте 1999 года, несмотря на повторные предупреждения России, альянс осуществил полномасштабный воздушный удар против Югославии. В апреле того же года, несмотря на противодействие России, НАТО выпустило новую стратегическую концепцию с акцентом на «операции вне зоны действия», отмечая расширение военных операций НАТО от коллективной обороны до проецирования внешней силы, отметил он.

В ответ Россия немедленно заморозила все отношения с НАТО и начала крупнейшие после распада Советского Союза военные учения «Запад-99». В октябре 1999 года Россия заранее опубликовала новую версию своей военной доктрины, впервые подчеркнув, что главной угрозой является внешнее военное вторжение.

На самом деле косовский кризис не изменил прагматичного отношения России к сотрудничеству с НАТО. В августе 1999 года на тот момент премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия должна и будет интегрироваться в цивилизованный мир, отметив, что его страна будет сотрудничать с НАТО.

Теракты 11 сентября 2001 года стали возможностью смягчить отношения между двумя сторонами, сказал эксперт, отметив, что Путин был первым среди лидеров крупных держав, который позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу со словами поддержки, и после этого Соединённые Штаты и Россия создали совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом.

В декабре 2004 года обе стороны одобрили план действий Россия — НАТО по борьбе с терроризмом, и Россия приняла участие в контртеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море.

Тем временем тогдашний генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон и лидеры некоторых государств — членов НАТО поддерживали вступление России в НАТО.

Этот период рассматривается как короткий период медового месяца между Россией и НАТО, сказал Кан Цзе.

Также в этот период, по его словам, начали проявляться три трещины в отношениях России с Соединёнными Штатами и НАТО.

Одна из них — противоракетная система и стратегическая стабильность. В 2002 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Второй трещиной остаётся расширение НАТО на восток. После принятия Польши, Венгрии и Чешской Республики в 1999 году НАТО начало свой второй раунд расширения на восток. В 2004 году прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО.

Третья трещина между Россией и НАТО — так называемая цветная революция на постсоветском пространстве. С 2003-го по 2005 год «цветные революции» происходили в таких странах, как Украина и Грузия.

РАСШИРЕНИЕ ТРЕЩИН (2006—2013)

После 2006 года развёртывание противоракетной системы, расширение НАТО на восток и «цветные революции» не только не удалось устранить, эти три трещины продолжали расширяться.

В 2006 году Соединённые Штаты официально предложили разместить противоракетные базы в Восточной Европе, а в январе 2007 года Соединённые Штаты начали переговоры о развёртывании противоракетной обороны с Польшей и Чешской Республикой.

Месяц спустя, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин яростно раскритиковал действия НАТО по расширению на восток и развёртывание противоракетных систем США в Восточной Европе. Его выступление было воспринято как переломный момент в отношениях России с Соединёнными Штатами и НАТО.

После вступления в должность в 2009 году тогдашний президент США Барак Обама предложил «перезагрузить» американо-российские отношения, что указывает на поворот в отношениях России с Соединёнными Штатами и НАТО. С тех пор Россия и НАТО начали работать над улучшением отношений. Однако особого прогресса достигнуто не было.

В конце 2009 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев предложил создать новую архитектуру европейской безопасности, которая заменила бы такие организации, как НАТО и ОБСЕ, и положила бы конец холодной войне раз и навсегда.

Хотя Россия и НАТО возобновили военное сотрудничество в 2010 году, переговоры о новой архитектуре безопасности между Россией, Соединёнными Штатами и Европейским союзом не привели к прогрессу. Тем временем Соединённые Штаты и Запад продолжали провоцировать «цветные революции» на Среднем Востоке, а также в соседних с Россией странах.

БЫСТРОЕ УХУДШЕНИЕ (2014—2022)

Украинский кризис, разразившийся в 2014 году, стал крупнейшим поворотным моментом в отношениях между Россией и НАТО, сказал эксперт, отметив, что обе стороны разорвали сотрудничество в области безопасности и перешли к военной конфронтации.

НАТО начало оказывать военную помощь Украине после кризиса, в том числе направляя военных советников и инструкторов. На Варшавском саммите в 2016 году страны НАТО приняли решение разместить многонациональные батальоны в трёх странах Балтии и Польше. Тем временем спор между Соединёнными Штатами и Россией по поводу выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности также усилился, поскольку обе стороны обвинили друг друга в нарушении исторического соглашения о контроле над вооружениями.

В 2019 году Соединённые Штаты официально объявили о своём выходе из Договора о РСМД.

В связи с тем что Россия и НАТО столкнулись с полномасштабной конфронтацией, а Соединённые Штаты призывали Украину вступить в НАТО, Россия предложила три диалога по вопросам безопасности — с Соединёнными Штатами, НАТО и ОБСЕ — в конце прошлого года, которые оказались безрезультатными, сказал Кан Цзе.

24 февраля российская армия начала специальную военную операцию на Украине, которая, по словам Кан Цзе, положила начало крупнейшему вооружённому конфликту в регионе со времён Второй мировой войны.

В целом, отметил Кан Цзе, российские элиты не раз надеялись интегрировать страну в западное сообщество безопасности, в то время как Соединённые Штаты и НАТО предпочли отказать Москве.

Движимый идеологией и подталкиваемый военно-промышленным комплексом, Вашингтон закрывал глаза на неоднократное противодействие со стороны внутреннего стратегического сообщества и России. США снова и снова продвигали НАТО на восток и неоднократно провоцировали «цветные революции» вокруг России, загоняя последнюю в угол, сказал Кан Цзе.