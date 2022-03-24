Global Times: Вашингтон «наживается на беде Украины», имея ключ к разрешению конфликта

У США и НАТО есть ключ к разрешению украинского кризиса, однако Вашингтон не заинтересован в быстром урегулировании и больше хочет «наживаться на беде Украины», пишет Global Times. Хотя противоречия между Америкой и её европейскими союзниками усиливаются, она вынуждает их следовать за ней, прельщая членством в «мировом VIP-клубе», и «бандитскими методами» оказывает давление на нейтральные страны, которые не спешат к ней примыкать.

Российско-украинский конфликт длится уже ровно месяц. Многие люди в мире надеются, что этот конфликт, которого можно было вовсе избежать, скоро закончится. «Однако США и НАТО, у которых есть ключ к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, не сделали никаких реальных шагов для того, чтобы положить конец боевым действиям. Вместо этого они по-прежнему продолжают усиливать противоречия и обострять противостояние, создавая помехи для переговоров между Россией и Украиной», — пишет в своей редакционной статье китайская газета Global Times.

В среду 23 марта президент США Джо Байден отправился в Европу, чтобы принять участие в саммитах НАТО и G7, а также заседании Европейского совета. По сообщениям СМИ, американский лидер намерен скоординировать с союзниками следующий этап оказания военной помощи Киеву, а также анонсировать новые санкции в отношении Москвы. Ничто в программе главы Белого дома не указывает на то, что США не собираются подливать масла в огонь конфликта, обращает внимание издание.

Комментируя европейскую поездку Байдена, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Украину ждут тяжёлые дни, потому что конфликт «так просто или быстро не закончится». «Это не то чтобы «оценка» со стороны США, а скорее тщательно продуманное указание Вашингтона. Он хочет, чтобы этот конфликт не заканчивался, чтобы по максимуму его использовать и извлечь из него геополитическую выгоду. Другими словами, Америка пытается нажиться на беде Украины», — утверждает газета.

В этом контексте, хотя может казаться, что США и Европа близки, их существенные разногласия усугубляются. Вашингтон заинтересован в затягивании российско-украинских переговоров, а Европа, в свою очередь, хочет безопасности и стабильности. В регионе звучат голоса, выступающие против военных действий, в том числе не одобряющие американские поставки вооружений на Украину. Всё больше европейцев понимают, что «слепое снабжение» Киева оружием ведёт страну в направлении, противоположном целям региона в сфере безопасности. Global Times добавляет: «Кроме того, результатом долговременных жесточайших санкций станет то, что США будут богатеть, Европа — платить, а Украина — страдать. Вашингтону не скрыть эти мелочные планы».

В сложившейся ситуации, когда Европа испытывает определённые колебания, Байдену необходимо её «стабилизировать». По словам издания, нетрудно представить, как Вашингтон достаёт из своих карманов и раздаёт друзьям карточки «трансатлантического партнёрства», «демократического альянса» — «в качестве пропусков в мировой VIP-клуб, взывая к воображаемой «чести», чтобы добиться выплаты всё быстрее растущих «членских взносов». Более того, США оказывают сильное давление на нейтральные государства, которые не спешат примыкать к их «клубу», и называет позицию Индии «шаткой», раздувает шумиху вокруг «угрозы миру» со стороны Китая. «Разве это не типичные бандитские методы?» — рассуждает газета.

Как гласит поговорка, «кто кашу заварил, тому и расхлёбывать». По мнению Global Times, конфликт между Россией и Украиной — это результат обострения противостояния между Россией и США, и ключ к решению этой проблемы находится в руках у Вашингтона. Если Америка действительно хочет, чтобы «трудные дни» для украинского народа закончились, тогда почему она продолжает координировать действия с Европой по отправке вооружений Киеву и введению санкций в отношении России? Почему отказывается от прямых переговоров с Москвой? «Ответ очевиден: США не хотят реальных мирных переговоров. Именно поэтому мы можем наблюдать столь абсурдную картину: прекрасно зная, где находится выход из российско-украинского конфликта, Вашингтон всё равно продолжает стоять в конце тупика и отчаянно стирает с таблички надпись «Прохода нет», — полагает издание.

У Вашингтона всегда хорошо получалось устраивать представления: распространять свою гегемонию под знаменем «демократии», наживаться на войне во имя «мира». Но это не значит, что такой подход никогда не устареет. «Со временем люди всё более ясно будут понимать, что за этим стоит. Развитие российско-украинского конфликта в конечном счёте в очередной раз продемонстрирует свойственную Вашингтону натуру «разжигателя войны», — уверена Global Times.