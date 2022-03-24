Newsweek: рейтинг одобрения Байдена провалился до 40% — как когда-то у Трампа

По результатам опросов, рейтинг одобрения президента Джо Байдена достиг рекордного минимума и теперь составляет всего 40%. Как отмечает американский журнал Newsweek, этот показатель сопоставим с рейтингами его предшественника Дональда Трампа на том же этапе президентства. При этом 54% американцев не одобряют работу Байдена, и это тревожный показатель в преддверии важных промежуточных выборов в ноябре.

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена достиг нового минимума: по результатам опроса Reuters/Ipsos, опубликованного во вторник, он составляет всего 40% и теперь сравнялся с рейтингом одобрения бывшего президента Дональда Трампа на том же этапе его президентства, пишет американский журнал Newsweek.

Опрос показал, что 54% американцев не одобряют работу Байдена — тревожный показатель в преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре, на которых республиканцы будут стремиться вернуть себе Палату представителей и Сенат, отмечает издание.

В середине марта 2018 года рейтинг одобрения Трампа составлял 40%, хотя за время его правления он несколько раз опускался ниже этой отметки.

Как сообщается в статье, рейтинг одобрения Байдена, согласно опросу, снизился на 3% по сравнению с прошлой неделей на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине и беспокойства американцев по поводу инфляции. Опрос показал, что экономика является главной проблемой американцев, за которой следуют боевые действия и иностранные конфликты.

Опрос университета Монмута, опубликованный на прошлой неделе, также показал, что у Байдена и Трампа на данном этапе их президентства отмечаются одинаковые рейтинги одобрения.

Как поясняет Newsweek, опрос Reuters/Ipsos проводился с 21 по 22 марта среди 1005 взрослых граждан. Опрос показал, что мнения о Байдене резко разделились по партийному признаку. Среди демократов 77% положительно оценили работу президента, однако среди республиканцев то же самое сказали только 10% опрошенных. Лишь 27% процентов независимых голосов одобрили Байдена, что может быть ещё одним признаком проблем для демократов на промежуточных выборах.

С другой стороны, опрос, проведенный Юридической школой университета Маркетт с 10 по 21 января, выявил аналогичный контраст между демократами и республиканцами, когда речь шла о хорошем отношении к Трампу: 74% республиканцев хорошего мнения о бывшем американском лидере, в то время как среди демократов таких всего 4%. При этом 95% демократов придерживаются неблагоприятного мнения о бывшем президенте США. Среди независимых опрошенных 26% оценивают Трампа положительно, тогда как 68% отзываются о нём неблагоприятно.

Как сообщает Newsweek, FiveThirtyEight отслеживает рейтинг одобрения Байдена, анализируя различные опросы и используя собственную систему рейтингов опросов. По состоянию на 22 марта рейтинг одобрения Байдена составлял 42,2%, в то время как 52,8% американцев не одобряли деятельность президента.

Для сравнения, согласно анализу FiveThirtyEight, 23 марта 2018 года рейтинг одобрения Трампа составлял 40,7%, в то время как 53,2% американцев не одобряли его работу на тот момент.

Рейтинг одобрения Байдена снизился после 30 августа 2021 года, то есть, за день до окончательного вывода американских войск из Афганистана, однако пока не опускался ниже 30% в большинстве опросов или в рейтинге FiveThirtyEight.

Напротив, рейтинг одобрения Трампа опускался ниже 40% несколько раз за время его президентства, а анализ FiveThirtyEight показывает, что в последний день его пребывания в должности 20 января 2021 года его поддерживали всего 38,6% американцев.

Как отмечает Newsweek, республиканцы, скорее всего, сделают критику Байдена центральным элементом своей предвыборной кампании, поскольку партия пытается вновь занять места в Палате представителей и Сенате. Победа только в одной палате Конгресса позволит ГП сорвать программу Байдена на последующие два года до президентских выборов 2024 года, заключает издание.