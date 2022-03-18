Обозреватель Fox: Байден валит всё на Путина — но американцев ему не обдурить

Несмотря на то что американцы скорее поддерживают политику Джо Байдена по Украине, общий рейтинг президента остаётся низким — и это связано с тем, что большинство американцев считают его слабым и несамостоятельным лидером, полагает внештатный обозреватель Fox News Карл Роув. Американский лидер в последнее время постоянно возлагает ответственность за рост цен в США на Владимира Путина, а это говорит о том, что у него вскоре будут серьёзные проблемы — ведь американцы прекрасно знают, что цены начали расти отнюдь не в феврале.

Свежие соцопросы подтверждают: президент Байден в плане реагирования на конфликт ходит по очень тонкому льду. Избиратели его решения скорее одобряют, но перевес здесь совсем небольшой — поддерживают его по этому вопросу 47 процентов, а не поддерживают — 46. А вот с его рейтингом в целом картина уже совсем другая.

А мы снова в нашей студии в Нью-Йорке. Какой чудесный всё-таки день — с нами Карл Роув, свежее утро, коронавирусная пандемия осталась позади... Приятно Вас видеть!

КАРЛ РОУВ, внештатный обозреватель Fox News: Будем надеяться, что осталась.

Точно. Но вернёмся к соцопросам: на вопрос «Оцениваете ли вы положительно достижения президента?» отрицательно ответили 57 процентов респондентов. Откуда такая разница? Вы писали об этом в статье для The Wall Street Journal, которая вышла сегодня. Объясните нам, в чём дело.

КАРЛ РОУВ: Я думаю, что граждане считают, что Байден в целом предпринимает правильные шаги, но они видят, что его к этим шагам подводят другие — ведь действовать активнее и прекратить импорт российской нефти ему велел конгресс. То есть конгрессмены от Демократической и Республиканской партий давят на Белый дом, заставляя его делать то, чего ему, видимо, делать не очень хотелось. Народ, конечно, всю подноготную объяснить не сможет, но люди чувствуют, что Байден совсем не сильный лидер. Подумайте сами: согласно недавнему соцопросу — если мне не изменяет память, — 43 процента американцев назвали его слабым лидером, а ещё где-то 18 процентов — скорее слабым. В таком положении президенту пребывать опасно, ведь если он туда попадает, поднять общий рейтинг становится сложно.

А к тому же фокус общественного внимания в США смещается на внутренние проблемы, к которым, конечно, относятся инфляция, резкий подскок цен на бензин и продукты питания, а ещё нерешённый кризис на наших южных рубежах, рост преступности в больших городах...

КАРЛ РОУВ: Все эти проблемы будут только усугубляться, а он ведь ещё и решает их такими способами, которые, как мне кажется, большинство американцев даже не воспринимают всерьёз. Его меры по торможению инфляции положительно оценивают лишь менее трети американцев, меньше 30 процентов. А он что им говорит? Он им говорит, что это «путинская» проблема, что это всё из-за Путина. Но мы за всё стали платить больше ещё с начала прошлого года — к примеру, цены на бензин в январе нынешнего года по сравнению с январём прошлого, когда Байден вступил в должность, выросли на 43 процента. Так что тут всё не так, это началось раньше, и мы об этом отлично знаем по собственному опыту.





Когда президенты у нас начинают говорить вещи, которые противоречат здравому смыслу американского народа, и заявлять: «Это не я виноват, это кто-то другой», у них начинаются серьёзные проблемы — ведь американцы в такое не верят.

Да уж, не надо недооценивать граждан. Они у нас умнее, чем думают в Вашингтоне.





КАРЛ РОУВ: Да, именно так.

Дата выхода в эфир 17 марта 2022 года.