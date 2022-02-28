Fox News: Псаки не стала комментировать сомнения американцев в умственных способностях Байдена

Лишь 37% американцев поддерживают Джо Байдена, при этом 54% считают, что у него недостаточно «остроты ума», чтобы быть президентом, передаёт Fox News. В интервью ABC News пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предпочла не заметить вопроса о низких рейтингах своего начальника, сосредоточившись на украинских событиях и предстоящем президентском докладе.
В преддверии первого доклада президента США Джо Байдена о положении дел в стране ABC News взял интервью у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Телеведущий Джордж Стефанопулос попросил Псаки прокомментировать результаты опросов общественного мнения об успехах и способностях Байдена.
«Президенту предстоит выступить с докладом о положении дел в стране в очень трудной политической ситуации: его рейтинг 37 процентов, демократы серьёзно отстают в соцопросах перед промежуточными выборами, — приводит Fox News слова Стефанопулоса. — Согласно нашему последнему опросу, вышедшему сегодня утром, большинство даже ставит под сомнение умственные способности президента. Как он собирается переломить эту ситуацию во вторник вечером? И в какой степени его доклад был изменён из-за этой спецоперации на Украине?»
Как отмечает Fox News, Джен Псаки предпочла никак не отреагировать на слова о сомнениях в умственных способностях Байдена. Вместо этого она сосредоточилась на вопросе о запланированной речи Байдена. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Барак Обама впервые выступал с докладом о положении дел в стране в разгар «худшего финансового кризиса за десятки лет», а Буш-младший — вскоре после терактов 11 сентября.
«Лидеры проявляют лидерские качества во время кризисов. Именно это и делает президент Байден», — заявила Псаки. По её словам, глава Белого дома будет говорить про «оптимизм» и «стойкость» американского народа.
Как сообщает Fox News, 55% опрошенных американцев не одобряют Байдена, и лишь 37% одобряют. Кроме того, опрос, проведённый The Washington Post и ABC, показал, что 54% американцев полагают, что у Байдена недостаточно «остроты ума» для исполнения президентских обязанностей, и только 40% придерживаются противоположной точки зрения. 59% американцев также заявили, что не считают Байдена сильным лидером.
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