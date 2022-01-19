NBC: «перезагрузка» в Белом доме — непопулярный Байден хочет сменить имидж

Рейтинг президента США падает, а его законодательная программа встречает сопротивление даже со стороны демократов в сенате. На этом фоне Белый дом решил изменить свою пиар-стратегию, сообщает NBC News. По данным телеканала, теперь американцев будут убеждать не в политическом мастерстве, а в сострадательной натуре Джо Байдена.

В начале своего второго года, после неудачных попыток убедить собственную партию принять законопроекты, имеющие ключевое значение для его политической программы, на фоне падения рейтинга президент Байден готов провести перезагрузку в Белом доме.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сейчас много разговоров о разочаровании по поводу того, что нам не удалось сделать…



По данным NBC News, одно из изменений стратегии заключается в том, что будет меньше продвигаться имидж «верховного законодателя», построенный на 36-летнем сенаторском стаже президента Байдена. Это значит, что будет меньше афишироваться его роль в переговорах, направленных на заключение договорённостей.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я не стану комментировать какие-либо частные обсуждения или разговоры с кем-либо из членов сената. Знаю, что это может быть в новинку…



Вместо этого поставлена цель найти для президента более личностный подход к американскому народу.



ДЖО БАЙДЕН: Итак, позвольте обратиться к вам напрямую…



Советники хотят привлечь внимание к тому, что они считают сильными сторонами. Например, к эмпатии. Но пока не решили, как этого лучше всего достичь.



Сегодня вечером президент готовится к очередной неудаче. Сенат обсуждает законопроект Демократической партии об избирательных правах.



ЧАК ШУМЕР, лидер большинства в сенате США: Никто не отрицает, что нам предстоит нелёгкая борьба…



Демократы утверждают, что защищают демократию от ограничительных мер на уровне штатов. Эти меры, по их словам, могут воспрепятствовать волеизъявлению избирателей. Но перспектив нет: два демократа (в сенате США. — ИноТВ) отказываются поддержать изменение правил, которое позволило бы Демократической партии действовать в одиночку. Республиканцы называют это захватом власти.



МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер меньшинства в сенате США: Сенаторы-демократы хотят запятнать собственное наследие этим безрассудным, безрассудным процедурным голосованием, которое, как они знают, будет провальным.



Тем временем, Келли, нам стало известно о четырёх новых повестках, выписанных комитетом по расследованию событий 6 января. Что вы можете нам рассказать?



КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News: Это так, комитет сегодня запросил документы и показания ещё четырёх человек из ближнего круга Трампа, адвокатов Руди Джулиани, Сидни Пауэлл, Дженны Эллис и некоего Бориса Эпштейна. Комитет хочет знать, какие стратегические документы они писали и о чём говорили с президентом Трампом касательно попыток отложить утверждение результатов выборов.



Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.