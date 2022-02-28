Daily Wire: ничего на ум не приходит — сторонники Байдена не смогли припомнить ни одного его достижения за год
ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!
Меня зовут Ами Хоровиц, я нахожусь на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Здесь я буду спрашивать сторонников Джо Байдена о том, каких успехов, по их мнению, он добился за последний год. Пойдёмте узнаем!
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Он просто… типа… помог немного облегчить страдания…
То есть это, скорее, эмоциональный настрой?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да, да.
ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Он гораздо больше уважает человеческую жизнь.
ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Я считаю, по крайней мере есть намерение.
Каким был поступок Джо Байдена номер один в прошлом году, когда вы подумали: «Да, я с этим полностью согласен»?
АФРОАМЕРИКАНКА: Он не был республиканцем.
ДЕВУШКА В СИНЕМ: Я бы сказала, что он, по крайней мере, гораздо больше выступает за единство. Он пытается поддерживать самые разные категории людей. Он не пытается никого вытеснить на обочину или…
Кроме как республиканцев.
ДЕВУШКА В СИНЕМ: Ну… Конечно! (Смеётся.)
ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Если ты хочешь быть со всеми, ты можешь.
Да. Если вы поддерживаете его политику и его цели, вы приняты.
ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Да.
Что касается объединения, можете указать на какие-то конкретные вещи, как он объединил страну?
ДЕВУШКА В СИНЕМ: Хм… Опять-таки, я не знаю.
Что-нибудь из конкретных мер приходит в голову?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Не знаю.
ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Понятия не имею.
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Ага.
Что-нибудь приходит в голову?
ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Не-а.
Нет?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Извини.
Можете указать на конкретные меры?
ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Нет, вряд ли.
Каковы, по-вашему, его достижения? Что он действительно сделал?
ДЕВУШКА В СЕРОМ: Если честно, не могу вам сказать точно.
АФРОАМЕРИКАНКА В ОЧКАХ: Хм… На самом деле, ничего не приходит в голову.
ДЕВУШКА В СИНЕМ: А-а! Вообще ничего не могу вспомнить!
В плане внешней политики? Что-нибудь можете назвать? Или в плане экономики…
ДЕВУШКА В КЕПКЕ: Нет.
Как по-вашему, чего он достиг в свой первый год?
ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Секундочку, я думаю!
Я вас не тороплю.
ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!
ДЕВУШКА В СЕРОМ: Не дам вам хороший ответ.
ДЕВУШКА С СИНИМИ ВОЛОСАМИ: Ничего такого, что я могла бы припомнить.
А вы?
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Сейчас ничего не приходит в голову.
А в экономическом или социальном плане — можете что-нибудь назвать?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: В экономическом плане, ага…
БЕГУЩИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ: Какого рода вопросы?
Как по-вашему, Джо Байден хорошо справляется с президентской должностью?
Что-то конкретное, что сразу приходит вам на ум?
АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Хм… Не знаю.
АФРОАМЕРИКАНКА В МАСКЕ: Не особо.
ДЕВУШКА В ЧЁРНОЙ МАСКЕ: Даже не могу ничего сейчас придумать.
ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Извини, братишка, что подвели тебя.
ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Да.
Девушки, я ожидал от вас большего.
ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Да, знаю, но в голову ничего не приходит.
ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Извини.
Может быть, придёт что-то на ум из сферы внешней политики?
ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Ничего на ум не идёт.
ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Знаете, видимо, я сейчас не в состоянии об этом думать.
Хорошо.
ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, на это нужно взглянуть по меньшей мере немного иначе, чем на это смотрят некоторые люди?
ПАРЕНЬ: (К рядом стоящей девушке.) А у тебя есть ответ?
А в прошлом году Джо Байден сделал что-нибудь такое, о чём бы вы могли сказать: мне это очень нравится, мне по душе то, что он сделал?
ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Нет.
ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Нет.
Нет? Ничего на ум не приходит?
ДЕВУШКА В БЕЛОМ: А тебе самому что-нибудь на ум приходит?
ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, что человек, который пытается что-то сделать в политике, проходит долгий путь.
То, что он пытается, — это уже само по себе достижение?
ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Да.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы хотел, чтобы он сделал немного больше.
Дата публикации 27 февраля 2022 года.
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