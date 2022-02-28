Daily Wire: ничего на ум не приходит — сторонники Байдена не смогли припомнить ни одного его достижения за год

Журналист Daily Wire Ами Хоровиц провёл опрос на территории Калифорнийского университета среди сторонников Джо Байдена. В частности, он поинтересовался у студентов, каких успехов добился президент США за последний год. Как выяснилось, никто из опрошенных не смог вспомнить ни одного конкретного достижения главы Белого дома.

ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!



Меня зовут Ами Хоровиц, я нахожусь на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Здесь я буду спрашивать сторонников Джо Байдена о том, каких успехов, по их мнению, он добился за последний год. Пойдёмте узнаем!



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Он просто… типа… помог немного облегчить страдания…



То есть это, скорее, эмоциональный настрой?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да, да.



ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Он гораздо больше уважает человеческую жизнь.



ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Я считаю, по крайней мере есть намерение.



Каким был поступок Джо Байдена номер один в прошлом году, когда вы подумали: «Да, я с этим полностью согласен»?



АФРОАМЕРИКАНКА: Он не был республиканцем.



ДЕВУШКА В СИНЕМ: Я бы сказала, что он, по крайней мере, гораздо больше выступает за единство. Он пытается поддерживать самые разные категории людей. Он не пытается никого вытеснить на обочину или…



Кроме как республиканцев.



ДЕВУШКА В СИНЕМ: Ну… Конечно! (Смеётся.)



ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Если ты хочешь быть со всеми, ты можешь.



Да. Если вы поддерживаете его политику и его цели, вы приняты.



ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Да.



Что касается объединения, можете указать на какие-то конкретные вещи, как он объединил страну?



ДЕВУШКА В СИНЕМ: Хм… Опять-таки, я не знаю.



Что-нибудь из конкретных мер приходит в голову?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Не знаю.



ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Понятия не имею.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Ага.



Что-нибудь приходит в голову?



ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Не-а.



Нет?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Извини.



Можете указать на конкретные меры?



ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Нет, вряд ли.



Каковы, по-вашему, его достижения? Что он действительно сделал?



ДЕВУШКА В СЕРОМ: Если честно, не могу вам сказать точно.



АФРОАМЕРИКАНКА В ОЧКАХ: Хм… На самом деле, ничего не приходит в голову.



ДЕВУШКА В СИНЕМ: А-а! Вообще ничего не могу вспомнить!



В плане внешней политики? Что-нибудь можете назвать? Или в плане экономики…



ДЕВУШКА В КЕПКЕ: Нет.



Как по-вашему, чего он достиг в свой первый год?



ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Секундочку, я думаю!



Я вас не тороплю.



ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!



ДЕВУШКА В СЕРОМ: Не дам вам хороший ответ.



ДЕВУШКА С СИНИМИ ВОЛОСАМИ: Ничего такого, что я могла бы припомнить.



А вы?



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Сейчас ничего не приходит в голову.



А в экономическом или социальном плане — можете что-нибудь назвать?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: В экономическом плане, ага…



БЕГУЩИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ: Какого рода вопросы?



Как по-вашему, Джо Байден хорошо справляется с президентской должностью?



Что-то конкретное, что сразу приходит вам на ум?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Хм… Не знаю.



АФРОАМЕРИКАНКА В МАСКЕ: Не особо.



ДЕВУШКА В ЧЁРНОЙ МАСКЕ: Даже не могу ничего сейчас придумать.



ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Извини, братишка, что подвели тебя.



ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Да.



Девушки, я ожидал от вас большего.



ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Да, знаю, но в голову ничего не приходит.



ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Извини.



Может быть, придёт что-то на ум из сферы внешней политики?



ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Ничего на ум не идёт.



ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Знаете, видимо, я сейчас не в состоянии об этом думать.



Хорошо.



ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, на это нужно взглянуть по меньшей мере немного иначе, чем на это смотрят некоторые люди?



ПАРЕНЬ: (К рядом стоящей девушке.) А у тебя есть ответ?



А в прошлом году Джо Байден сделал что-нибудь такое, о чём бы вы могли сказать: мне это очень нравится, мне по душе то, что он сделал?



ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Нет.



ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Нет.



Нет? Ничего на ум не приходит?



ДЕВУШКА В БЕЛОМ: А тебе самому что-нибудь на ум приходит?



ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, что человек, который пытается что-то сделать в политике, проходит долгий путь.



То, что он пытается, — это уже само по себе достижение?



ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Да.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы хотел, чтобы он сделал немного больше.



Дата публикации 27 февраля 2022 года.