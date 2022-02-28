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Daily Wire: ничего на ум не приходит — сторонники Байдена не смогли припомнить ни одного его достижения за год

Материал представлен в переводе ИноТВ
Журналист Daily Wire Ами Хоровиц провёл опрос на территории Калифорнийского университета среди сторонников Джо Байдена. В частности, он поинтересовался у студентов, каких успехов добился президент США за последний год. Как выяснилось, никто из опрошенных не смог вспомнить ни одного конкретного достижения главы Белого дома.

ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!

Меня зовут Ами Хоровиц, я нахожусь на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Здесь я буду спрашивать сторонников Джо Байдена о том, каких успехов, по их мнению, он добился за последний год. Пойдёмте узнаем!

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Он просто… типа… помог немного облегчить страдания…

То есть это, скорее, эмоциональный настрой?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да, да.

ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Он гораздо больше уважает человеческую жизнь.

ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Я считаю, по крайней мере есть намерение.

Каким был поступок Джо Байдена номер один в прошлом году, когда вы подумали: «Да, я с этим полностью согласен»?

АФРОАМЕРИКАНКА: Он не был республиканцем.

ДЕВУШКА В СИНЕМ: Я бы сказала, что он, по крайней мере, гораздо больше выступает за единство. Он пытается поддерживать самые разные категории людей. Он не пытается никого вытеснить на обочину или…

Кроме как республиканцев.

ДЕВУШКА В СИНЕМ: Ну… Конечно! (Смеётся.)

ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Если ты хочешь быть со всеми, ты можешь.

Да. Если вы поддерживаете его политику и его цели, вы приняты.

ДЕВУШКА В ЧЁРНОМ: Да.

Что касается объединения, можете указать на какие-то конкретные вещи, как он объединил страну?

ДЕВУШКА В СИНЕМ: Хм… Опять-таки, я не знаю.

Что-нибудь из конкретных мер приходит в голову?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Не знаю.

ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Понятия не имею.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Ага.

Что-нибудь приходит в голову?

ДЕВУШКА В КОСЫНКЕ: Не-а.

Нет?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Извини.

Можете указать на конкретные меры?

ДЕВУШКА В ЗЕЛЁНОЙ МАСКЕ: Нет, вряд ли.

Каковы, по-вашему, его достижения? Что он действительно сделал?

ДЕВУШКА В СЕРОМ: Если честно, не могу вам сказать точно.

АФРОАМЕРИКАНКА В ОЧКАХ: Хм… На самом деле, ничего не приходит в голову.

ДЕВУШКА В СИНЕМ: А-а! Вообще ничего не могу вспомнить!

В плане внешней политики? Что-нибудь можете назвать? Или в плане экономики…

ДЕВУШКА В КЕПКЕ: Нет.

Как по-вашему, чего он достиг в свой первый год?

ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Секундочку, я думаю!

Я вас не тороплю.

ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: (После долгого раздумья.) На самом деле, не знаю!

ДЕВУШКА В СЕРОМ: Не дам вам хороший ответ.

ДЕВУШКА С СИНИМИ ВОЛОСАМИ: Ничего такого, что я могла бы припомнить.

А вы?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:  Сейчас ничего не приходит в голову.

А в экономическом или социальном плане — можете что-нибудь назвать?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: В экономическом плане, ага…

БЕГУЩИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ: Какого рода вопросы?

Как по-вашему, Джо Байден хорошо справляется с президентской должностью?

Что-то конкретное, что сразу приходит вам на ум?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Хм… Не знаю.

АФРОАМЕРИКАНКА В МАСКЕ: Не особо.

ДЕВУШКА В ЧЁРНОЙ МАСКЕ: Даже не могу ничего сейчас придумать.

ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Извини, братишка, что подвели тебя.

ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Да.

Девушки, я ожидал от вас большего.

ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Да, знаю, но в голову ничего не приходит.

ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Извини.

Может быть, придёт что-то на ум из сферы внешней политики?

ДЕВУШКА В РЕСПИРАТОРЕ: Ничего на ум не идёт.

ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Знаете, видимо, я сейчас не в состоянии об этом думать.

Хорошо.

ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, на это нужно взглянуть по меньшей мере немного иначе, чем на это смотрят некоторые люди?

ПАРЕНЬ: (К рядом стоящей девушке.) А у тебя есть ответ?

А в прошлом году Джо Байден сделал что-нибудь такое, о чём бы вы могли сказать: мне это очень нравится, мне по душе то, что он сделал?

ДЕВУШКА С ЧЁРНОЙ МАСКОЙ: Нет.

ДЕВУШКА В БЕЛОМ: Нет.

Нет? Ничего на ум не приходит?

ДЕВУШКА В БЕЛОМ: А тебе самому что-нибудь на ум приходит?

ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Думаю, что человек, который пытается что-то сделать в политике, проходит долгий путь.

То, что он пытается, — это уже само по себе достижение?

ДЕВУШКА В ОЧКАХ: Да.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я бы хотел, чтобы он сделал немного больше.

Дата публикации 27 февраля 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Wire США Северная Америка
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