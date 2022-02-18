BFM TV: нет времени на спорт — большей части французов не хватает физической активности

Эксперты бьют тревогу: согласно данным последнего опроса, 95% французов уделяют недостаточно времени физической активности и ведут преимущественно малоподвижный образ жизни, передаёт BFM TV. Между тем спорт благотворно влияет не только на физическое и психическое здоровье, но и помогает лучше социализироваться, а начать можно с простых ежедневных привычек.

По данным недавнего опроса, более чем у 90 процентов французов нехватка физической активности. Те, с кем мы побеседовали на улице, не стали исключением.

ФРАНЦУЗ: Мы только вышли из лицея, сели на трамвай. Могли бы перекусить, это рядом.

ФРАНЦУЖЕНКА: На неделе во время учёбы сложно найти свободное время.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: В моих новогодних обещаниях я хотела начать заниматься спортом со следующей недели, если всё будет нормально.

Также согласно исследованию, 38 процентов взрослых французов проводят сидя больше восьми часов в день. Такая ситуация вызывает тревогу, принимая во внимание, что это повышает риск преждевременной смерти на 40 процентов.

РОБЕР ДЕ СТУМ, врач общей практики: Можно потолстеть, получить лишний вес или даже ожирение. Можно столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Итак, чтобы вернуть вашу мотивацию: прежде всего спорт положительно влияет на ваше физическое и психическое здоровье.

ПРИСЦИЛЛА, участница курса по пилатесу: Конечно, это повышает самочувствие, чтобы ощущать себя в форме, а не вялым. Мы чувствуем себя менее уставшими, это бесспорно.

Занятия спортом также помогают в социальном плане — часто неожиданно.

ЖОАННА МУНХ, преподавательница адаптивной физкультуры: Приходишь на занятие, встречаешься с другими, говоришь с ними, двигаешься… Мы наблюдаем весьма значительные улучшения у всех.

Если вас всё же не убедили снова надеть кроссовки, существует несколько простых привычек, которым можно ежедневно следовать.

МИШЕЛЬ КАЮЗАК, диетолог-нутрициолог: Я всем своим пациентам рекомендую регулярно вставать, прогуляться до окна, погулять на улице, выходить из автобуса или трамвая на одну-две остановки раньше.

Ещё один совет, чтобы оставаться в форме: Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день проходить не меньше 10 тысяч шагов.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.