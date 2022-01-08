Welt: татуировки теряют цвет — в ЕС запретили яркие краски из-за вреда для здоровья

В ЕС при нанесении татуировок больше нельзя использовать бóльшую часть ярких красок, сообщает Welt. Дело в том, что содержащиеся в них вещества опасны для здоровья или недостаточно изучены. Теперь пёстрое искусство по сути превратится в чёрно-белое рисование. Это отразится и на доходах татуировочного бизнеса, который и так пострадал из-за пандемии, рассказывает немецкий телеканал.

Игла с яркой краской жужжит до последней разрешённой минуты. Повезло тем, кто успел записаться на приём, чтобы раскрасить рисунок в любимые цвета. Другим же придётся бегать с полуготовым рисунком. Не повезло. С сегодняшнего дня бóльшую часть ярких красок использовать нельзя.

СЕБАСТЬЯН КЕЛЛЕР, татуировщик: Отдельные цвета стоят от 30 до 60 евро за бутылку. <…> И нам сейчас придётся выбросить в мусор красок почти на 2000 евро.

Ведь с четвёртого января две третьих всех ярких красок для татуировок больше нельзя вводить под кожу. Они содержат пигменты и вещества, которые по нормам ЕС опасны или недостаточно изучены. Это существенно сокращает палитру цветов. Больше нет ярких зелёных, синих и красных оттенков. В результате пёстрое искусство татуировки превращается в своего рода чёрно-белое рисование. Дерматологи же считают, что новое предписание ЕС по химикатам — это верный шаг.

АФШИН ФАТЕМИ, дерматолог: Некоторые из этих веществ содержат комплексы тяжёлых металлов. Некоторые могут вызывать аллергическую реакцию, другие — потенциально рак.

Петиция здесь уже не поможет. По-видимому, директивы пишут только чёрным, серым и белым цветами. Татуировочный бизнес, который и так пострадал из-за коронавируса, негодует. Там опасаются существенного сокращения доходов. Появится ли в ближайшие недели на рынке новая яркая краска? Татуировщики не знают.

УРБАН СЛАМАЛЬ, Федеральный союз татуировщиков: Также неизвестно, как она поведёт себя при обработке и нанесении <…>. Предстоит ещё протестировать продукцию.

Немецкая компания Edding уже производит краску, соответствующую нормам ЕС, но эти яркие цвета она хочет использовать в первую очередь в своих собственных салонах. Так что не удивительно, что другие заведения ощущают себя брошенными на произвол судьбы.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.